快訊

朱銘傳久病厭世...老人憂鬱「不明顯」 醫：四大方向觀察

台鐵遭恐嚇！在基隆火車站共放置8顆炸彈 鐵警應變戒護

預售屋陷阱千百種…爛尾樓、一屋二賣！ 律師曝「解套方法」

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房地產示意圖。台灣省不動產開發公會聯合會提供
房地產示意圖。台灣省不動產開發公會聯合會提供

某位婦人看上一間預售屋，以總價762萬元買入，前後繳付378萬元。當初建商「口頭承諾」已與大股東互保，用「同業連帶擔保」履約方式。後來婦人發現每次準時繳付工程期款時，建商卻遲遲拖延工期，一再用「缺工」理由搪塞，施工完畢後，仍等不到交屋。今年才驚覺建商將房子「一屋二賣」，買來的房子竟然不是自己的。積攢40年的血汗錢化為烏有...

預售屋本身陷阱多多，例如：房子被二賣、買到爛尾樓、價金拿不回來、建商一拖再拖遲遲不交屋或延長工期…等等，在履約保證上某些建商也會「鑽漏洞」，在這則新聞中，該建商是以「同業連帶擔保」的方式履約，但為什麼有履約保證還是會出問題呢？

一般可以注意以下兩點：

1.確認擔保公司：同業連帶擔保需要有另外的建商擔任保證人，可是有些建設公司可能會「鑽漏洞」，利用「人頭」的名義成立另一家建設公司來做擔保，讓買家誤以為有保障機制，但實際上這間公司可能沒有足夠的資產。所以確認該公司的信譽和實力，以減少風險。

2.確認擔保事項：是擔保興建完成？還是擔保履行交屋？還是擔保如果解約後價金返還？還是擔保價金確實用在興建建築上？

購買預售屋時要格外謹慎，先確認建商的信用、公司運營狀況，在確認履約保證方式是否安全可靠，切記在簽約前仔細閱讀合約，了解自己的權益和責任。尤其是核對合約內容與銷售的話素是否一致，如果合約內容與廣告不符，就要考慮是否購買了？

最後如果對於建商的履約保證方式有疑慮，可以考慮先不買，等到成屋後再決定是否購入。願大家能夠安心買房，放心擁有自己的家。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

爛尾樓 預售屋 建商 資產

延伸閱讀

00878加上配息股價創11個月來新高！ 專家：買在19塊以上都有機會解套

00878直逼18元…該「等等再入手」嗎？ 專家：差不到幾％是要等什麼

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點

相關新聞

預售屋陷阱千百種…爛尾樓、一屋二賣！ 律師曝「解套方法」

預售屋本身陷阱多多，例如：房子被二賣、買到爛尾樓、價金拿不回來、建商一拖再拖遲遲不交屋或延長工期…等等。

七都Q1預售屋推案熱區曝 這區爆量搶當新龍頭

永慶房產集團統計實價登錄預售屋備查資料統計，七都今年第1季新推案共323件，總戶數32454戶，若依七都各行政區的推案量...

莊福文教基金會堅守承諾14年 讓近8萬名學童樂園圓夢

六福旅遊集團從2009年開始，堅守與孩子們的承諾邁入第14年，迄今已投入逾數千萬資源，邀請近80,000名的偏鄉弱勢孩童...

全聯小時達「MUJI無印良品」上線 Uber Eats

為滿足消費者對外送商品多樣化、即時性的需求，Uber Eats 持續與商家合作夥伴擴增商品的選擇與數量。今（24）日Ub...

「讓我們做您的腳！」台灣大車隊推公益專車 照顧大甲媽遶境香客

被外媒評為全球三大宗教盛事的大甲媽祖遶境活動已於4月21日晚間起駕，本次九天八夜的「2023大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」共展...

萬人路跑愛地球 遠雄攜手《國家地理》為海洋永續而跑

遠雄集團長期關注環境議題，不僅以ESG為核心價值，更以永續發展為主要考量，與《國家地理》核心方向產生共鳴，雙方首度合作推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦