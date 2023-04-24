預售屋陷阱千百種…爛尾樓、一屋二賣！ 律師曝「解套方法」

某位婦人看上一間預售屋，以總價762萬元買入，前後繳付378萬元。當初建商「口頭承諾」已與大股東互保，用「同業連帶擔保」履約方式。後來婦人發現每次準時繳付工程期款時，建商卻遲遲拖延工期，一再用「缺工」理由搪塞，施工完畢後，仍等不到交屋。今年才驚覺建商將房子「一屋二賣」，買來的房子竟然不是自己的。積攢40年的血汗錢化為烏有...

預售屋本身陷阱多多，例如：房子被二賣、買到爛尾樓、價金拿不回來、建商一拖再拖遲遲不交屋或延長工期…等等，在履約保證上某些建商也會「鑽漏洞」，在這則新聞中，該建商是以「同業連帶擔保」的方式履約，但為什麼有履約保證還是會出問題呢？

一般可以注意以下兩點：

購買預售屋時要格外謹慎，先確認建商的信用、公司運營狀況，在確認履約保證方式是否安全可靠，切記在簽約前仔細閱讀合約，了解自己的權益和責任。尤其是核對合約內容與銷售的話素是否一致，如果合約內容與廣告不符，就要考慮是否購買了？

最後如果對於建商的履約保證方式有疑慮，可以考慮先不買，等到成屋後再決定是否購入。願大家能夠安心買房，放心擁有自己的家。

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