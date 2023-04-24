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國衛院與全台11家醫院合作 成立臺灣精準環境醫學聯盟

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國衛院結合全台11家醫療機構合作成立「臺灣精準環境醫學聯盟」。國衛院／提供
國衛院結合全台11家醫療機構合作成立「臺灣精準環境醫學聯盟」。國衛院／提供

國家衛生研究院今（24）日宣布，該院與臺灣北中南11家重要醫療機構合作成立「臺灣精準環境醫學聯盟」，未來聯盟將整合各地區的監測調查結果，評估居民的健康風險，並為臺灣不同地區的環境化學物質建立參考值。這些措施將使政策制定者更好地了解環境和人類健康之間的關係，從而更好地保護居民的健康和生活環境。

國衛院表示，臺灣的地理環境多元且複雜，農業、工業和商業發展興盛，也是全球重要的製造業基地。由於地理環境和產業特色的差異，各地區需要關注的環境議題也不盡相同，環境的變化影響著人們的健康。先進國家都開展了大規模的人體生物監測計畫，監測環境暴露對人體內化學物質濃度的影響，如歐盟的HBM4EU、美國NHANES、德國的GerESs、加拿大的CHMS、韓國的KoNEHS等。

臺灣擁有豐沛完整的醫療網絡，聯盟結合臺灣各地區的醫療機構，對各自地區的重要環境問題進行人體監測和調查，提供相應的醫療服務，並將環境健康調查研究的成果，轉譯為具體可行的政策建議。同時，聯盟將建構環境健康緊急事件處理系統，維護民眾及環境的健康，並逐步完善臺灣環境健康監測網絡。這些措施將有助於提升臺灣居民的健康和生活品質，為實現聯合國永續發展目標作出貢獻。

臺灣精準環境醫學聯盟的成立，旨在共同捍衛臺灣的生態和環境健康，解決臺灣重要的環境議題，並創造一個符合聯合國永續發展目標的健康平權的國家。這是臺灣環境醫學領域的一大進步，它將為臺灣的可永續目標做出貢獻。

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