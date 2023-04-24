Q1推案 台南這區戶數七都第一、專家曝危機

雖然房市降溫，但建商推案腳步並沒有放緩的跡象。永慶房產集團統計實價登錄預售屋備查資料，七大都會區今年第一季共有323件的新推案，總戶數達32,454戶，其中高雄推案7,510戶最多，新北市7,186戶第二。

觀察各行政區推案量，台南市安南區以1,887戶名列第一，其次為高雄市楠梓區1,620戶、台中市北屯區1381戶。

永慶研展中心副理陳金萍表示，安南區鄰近台南市區，距離台南科學園區更近，有北外環道建設，還有安南區副都心的開發，可同時吸引在地民眾、園區客買房，因此成了建商推案熱區。

不過，陳金萍提醒，根據內政部去年11月公布2022年上半年餘屋量，安南區1,000多戶的餘屋也是台南市之冠，由於平均地權條例修法通過後，預售屋將以自用需求為主，預售屋交易量減，也可能讓餘屋量持續增加。好地段、合理價格與符合市場需求的產品定位可能才能脫穎而出。

陳金萍表示，近年來因科技大廠設廠投資、橋頭科學園區規劃、公共建設等利多因素，讓高雄市房價飆漲，因此也吸引了許多建商紛紛投入高雄預售屋的市場，促使高雄市首季新推案總戶數為七大都會區之冠，高達7,510戶。

其中又以楠梓區最為突出，鳳山區和橋頭區緊追在後。

楠梓區近年因科技題材、建設加持，區域發展快速且人口增加，是高雄少數人口正成長的區域，由於楠梓科技產業園區、橋頭科學園區都有大廠進駐或表態將進駐，持續創造就業需求，當地房市備受矚目，同時也吸引建商進駐推案。

鳳山區是高雄市房價頗吸引小資族群的區域，陳金萍指出，相較於周邊如三民區、苓雅區、前鎮區等區域的房價，鳳山區都較為親民。鳳山區也一直是高雄房市交易量前三名的區域。

目前當地新成屋房價平均單價約落在25-30萬元，房價仍屬親民。因鳳山區未來預計將有三井Lalaport購物中心落成、捷運建設等，都大大地增添對當地房市利多的消息。

橋頭科學園區已於2019年啟動招商，建商看準商機，積極推案，近期鴻海集團與高雄市府簽訂意向書，宣布未來三年將在高雄投資達250億元，將於橋頭科學園區、和發產業園區及亞洲新灣區發展電動巴士、電池產業鏈及設立南部服務中心，可望再為橋頭區帶來開發利多。

新北市預售屋總戶數在七大都會區之中排名第二，僅次於高雄市，共推行了7,186戶。其中又以淡水區、土城區為首，新莊區區緊追在後。

陳金萍指出，淡水區因土地價格相對便宜和供給量大，再加上近幾年房價上漲，促使建商紛紛投入此區域的預售屋市場，加上相對實惠的房價，吸引不少首購族選擇到此區購屋。