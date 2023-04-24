國旅好貴…一晚均價4195元 外資大幅加碼投資

報復性旅遊讓觀光業一飛衝天，依據觀光局資料，去年全台旅館平均房價每晚4,195元，一年成長11%，其中南投縣旅館平均要價高達1.5萬元。如此蓬勃發展也吸引外資投入，根據經濟部資料，去年華僑及外國人來台投資住宿及餐飲業共7,494萬美元（約新台幣22.9億元），比前年投資金額多了20%。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，台灣觀光勝地房價原本就不低，疫情期間出國不易，加上政府各項補助刺激觀光，國人風行國旅，再推升房價。許多投資人看好產業發展進場布局，不少企業經營者並與國際集團合作在台開設飯店。

比較各縣市旅館平均房價，價格親民的縣市不多，平均一晚3千元以下者有基隆市、新竹市、台中市、苗栗縣、嘉義市及金門，每晚要價最高為南投縣，平均15,151元，是唯一房價破萬的縣市。

郎美囡指出，南投縣有許多天然景觀景色宜人，包含仁愛鄉的清境、魚池鄉的日月潭，都有高價位的觀光旅館，國旅興盛讓房價居高不墜，知名旅館飯店儘管價格高昂，假日仍然一房難求。

在平均房價漲幅表現上，則是嘉義縣的房價漲幅最高，去年平均房價5,988元，年增34%。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店吳宗翰店東分析，嘉義縣除了有熱門景點阿里山，這幾年觀光產業受到高鐵及故宮南院的帶動，國內觀光人潮大增，許多飯店設點於嘉義縣，地方政府力推觀光，蒜頭糖廠去年開通觀光小火車聯通高鐵站，未來還可行駛進故宮南院，觀光元素豐富，有利於當地住宿業及餐飲業成長。

觀光旅館去年房租收入年增51%，收入共計197億元，餐飲收入雖然成長幅度23%不如房租亮眼，但收入金額高達208億元超過房租收入。