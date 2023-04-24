中捷綠線通車兩年 這站房價狂漲近5成最猛

台中捷運綠線本周通車兩週年，台灣房屋根據實價資料統計綠線通車兩年房價漲幅，結果顯示，各站房價漲幅均逾1成，其中北屯總站今年Q1均價33.5萬元，較2021年每坪22.9萬，一坪漲10.6萬，漲幅46%，勇奪漲幅冠軍。

舊社站也價揚超過4成，以45%的漲幅居次；松竹站則從21萬元漲到28元，揚升34%奪下漲幅季軍。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，漲幅最高的北屯總站、舊社站與松竹站，都緊鄰北屯區近年快速發展的總站特區、單元十二。

兩年前因兩大新興重劃區新案尚在興建中，區段交易集中在外圍中古社區，均價落在2字頭；近期捷運站周邊新案陸續完工，加上捷運通車後，重劃區發展逐漸到位，新成屋價碼紛紛站上3、4字頭，整體均價因而較通車前明顯成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，相較新興重劃區的站點動輒上漲三、四成，成熟市區的捷運站，周遭漲幅多半落在15%~25%之間，漲勢相對平緩。

分析原因，一來成熟市區的房價基期較高，壓縮漲幅；二來則因鬧區開發飽和，新案釋出較少，房價欠缺高價新案帶動，導致成長動能相對保守。

今年Q1中捷綠線的各站房價，以市政府站均價每坪37.2萬元最高，水安宮站、文心森林公園站，分別以33.8萬元、33.7萬元名列二、三名。

陳定中表示，房價最高三站，都與台中房價領頭羊的七期重劃區為鄰，目前七期不但新案屢見8字頭以上高價，連屋齡10~20年的中古社區，都不乏4、5字頭的成交行情，也讓這三站在七期的強力撐腰下，成為綠線的房價領先群。

第一建經研究中心副理張菱育表示，台中捷運通車兩年，現今單月運量已突破百萬人次，隨著利用率穩定成長，台中買家「逐捷運而居」的情況也會愈來愈鮮明。