他好奇有什麼國產貨品質「稱冠世界」？ 網讚原來不只台積電

台灣半導體技術品質稱冠全球，台積電3奈米、2奈米先進製程近年來獲得蘋果、英特爾大單、超微大單。不過除了半導體產業以外，台灣還有什麼「國產貨品質稱冠全球嗎」？一名網友在PTT以「台灣有什麼國產貨品質屌打全世界嗎?」為題發問：「除了汽車、手機除了台灣人根本沒什麼人在用，台灣有什麼產業是領先全球？」引發網友們熱議。

國產腳踏車最獲得最多鄉民贊同，紛紛點名點名捷安特、美利達品質都相當不錯。有網友表示「去荷蘭看到超多人騎，覺得很感動！」、「台灣腳踏車真的讚！」此外，也有網友點出各種冠軍產業，例如台灣很多零組件很強，像是螺絲、輪胎、汽車鋁圈等，還有精密製造加工台灣也是很猛的，工具機甚至強到被限制出口，這些都是名揚國際的「高品質國產貨」。

此外，被動元件、PCB板、電腦也入列，就有網友表示：「Asus acer 筆電在歐美市占率很高」，連資工、動漫製作也都名揚國際；鄉民更直指台灣水果也是高品質國產貨，表示「台灣水果認真好吃！日本的都吃不習慣」、「水果好吃到外國人好想吃」、「水果啊！國外的水果貴又難吃！」從網友的討論中，可以看得出台灣有許多「隱形冠軍」都榮登高品質國貨代表，不是只有「護國神山」才是名震全球的台灣產業。