經濟選書／識才．選才．求才．留才

在本質上，高「嚴謹性」者似乎更容易獲得任用，這是件好事，但並不代表他們未來能夠晉升管理階層。如前所述，對收入在最後十分之一者而言，非認知能力的重要性比認知能力高出2.5～4倍；但是對一般人來說，認知能力每增加一個標準差所能提升的收入水準，明顯高於非認知能力每增加一個標準差所提升的收入。隨著在企業中職務層級的提升，認知能力和薪資收入間的關係變得愈來愈密切。

其次，「嚴謹性」有可能被用在錯誤的地方，或者至少是身為雇主的你所不樂見之處。如同我們之前提到的動機問題，嚴謹性高的新員工可能非常認真在收集全套漫畫、參加當地的電音派對，或是每天花兩小時游泳。印度小說家維克拉姆．塞斯就曾分享，他之所以能完成代表作《天造地設》（A Suitable Boy），是因為缺乏足夠責任感來完成在史丹福大學的經濟學博士學位。

所以問題的重點在於：「嚴謹性」這項特質應該被用在哪裡？塞斯確實完成一本長篇小說，並努力精進品質，這本書後來成為暢銷書，也是文學經典。而誠如塞斯所言：「對文學的痴迷推動著我，讓我持續邁向寫作之路。」他最終找到自己正確的人生方向，並為此堅定的持續投注努力。

工作責任和家庭責任有時可能發生衝突，這是一個讓人頗為遺憾的現實。許多職場頂尖人士往往忽視家人或與家人關係相當疏遠。因此，身為老闆和選才者的你也要好好思考，你真正想找的員工是什麼樣的人？

在此，我們不敢貿然提出什麼正確的道德判斷，但可以確定的是，員工的「嚴謹性」不見得能在你的商業活動中發揮作用，也不見得能夠用來判斷誰才是頂尖高階人才。

另一個可能造成的問題是，有些高「嚴謹性」者之所以長期堅守崗位，純粹是因為喜歡熟悉的固定工作流程。這讓他們對工作很上手，並能為公司帶來一些好處；但有些人會基於個人利益而不斷加班，或是盡情享受在過程中獲得的滿足感，於是你會看到他們一直很努力的辛勤工作，卻耗費過多時間在熟悉的事務上。久而久之，這將導致組織變得愈來愈僵化、欠缺活力，員工們也傾向於一個口令一個動作的照章行事。

「外化行為」（externalizing behavior，也就是將個人不滿的情緒及動機向外宣洩的傾向）與攻擊性和過動症相關，通常是件壞事。但對於某些人而言，這樣的特質卻預期會有更高的收入。你可以把這一點看成與「令人討厭」的優勢有關。對這些人來說，外化行為預期他們會有較低的學業成就以及較高的收入。

尋找叛逆又討人厭的「邊緣人」，是創投公司日常工作的一部分。對安霍創投的安德森而言也是如此，而且他本身就頗有「邊緣人」氣質。他是出了名的夜貓子，似乎有點多巴胺分泌過盛，說話快、吃飯快，就像全宇宙繃得最緊的那根弦。他時而興高采烈，時而怒氣沖沖，簡直就是個矛盾的綜合體，但這種特質在創投領域的頂尖人才中似乎相當常見。

（摘自《人才，識才、選才、求才、留才的10堂課》，天下文化出版）