業績續成長！27年蓋出3百多棟別墅 禾固營造歸功包商支持
房地產景氣趨於保守，但台中市禾固營造不但業績翻倍，且接案還逐步成長，公司最近為了創立27年，連辦兩場感恩餐會，感謝下游包商的協助和客戶的支持。總經理張啟章對此，歸功於長期以來與包商的合作無間，且不過度擴張信用，以致能確保施工品質，最終獲得客戶信任。
禾固營造以專蓋別墅聞名，創立27年已蓋出3百多棟別墅，被譽為是專門蓋別墅的專家。最近的兩場感恩會，包括立法委員江啟臣、市議員陳廷秀、施志昌、前市議員張耀中，以及建築師公會等人都前往祝賀。
禾固營造興建別墅有個特色，就是從替客戶找地、推薦建築師、設計師到最後興建，採一條龍的方式，而且能訂出內容詳盡的契約書，其中包括施工材料、價錢都一覽無遺、公開透明。
讓張啟章最自豪的是，他始終談起自己出身於台中市老牌建商中陽集團，包括麥克阿瑟大樓、精明一街商圈等知名建案，當年都有他的參與。他也因為得到當時的董事長張異昌信任，得以累積了經驗，並結識許多工程包商，成為之後創業的基礎。
張啟章在餐會致詞時，特別感謝包商們的信任，因為在大家缺工時，他卻有一幫穩定的工作夥伴。這些都是出自於大家長期的工作情感和互信，而且許多包商甚至已有兩代交情。
3百多棟別墅的擁有者也因為禾固營造而凝聚，組成客戶聯誼會。會長、「阿木大眾餐館＆喜宴館」負責人方柏盛說，從住家的興建，以至於後來餐館等，他總計有3棟建築都是委由禾固興建，甚至在施工過程中，他把支票薄都交給禾固，讓禾固自己依階段請款，這就是出於一種信任，也是禾固得以成功的原因。
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