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餐飲業復甦 掀IPO熱潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
圖／經濟日報提供
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餐飲業掀起IPO熱潮，包括老牌的三商餐飲即將由母公司釋股拚上市，擁有段純貞牛肉麵等品牌的王座國際預計年底前提出興櫃申請。另有不少知名餐飲皆計畫明年上櫃，包括「薡茶 Ding tea」、橘焱胡同及連鎖咖啡霸主路易莎咖啡等，顯示資本市場餐飲板塊正蓬勃發展。

餐飲業走過疫情三年低谷，自去年下半年開始復甦，今年首季展現業績爆發力，由疫情期間「受災戶」搖身一變成「當紅炸子雞」，不僅餐飲股股價今年以來扶搖直上，熱度也蔓延到了IPO市場。

三商旗下子公司三商餐飲將申請掛牌，母公司三商預計近期釋股，三商餐飲最快今年底登錄興櫃，並計畫之後上市。

王座國際旗下擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、太陽番茄拉麵等餐飲品牌，日前董事會通過申請登錄興櫃股票。今年初王座並取得韓國超人氣韓式炸雞「橋村炸雞」台灣獨家代理權，首店預計於台北開出。王座去年合併營收9.21億元、年增24%。

擁有知名茶飲品牌「薡茶 Ding tea」的巨宇翔去年底登陸興櫃，在全球13個國家設有超過300家「薡茶」據點，其中主要銷售地區美國與越南均有超過100家以上店家，公司近兩年陸續對亞洲與美洲地區加盟店汰弱留強，去年合併營收2.87億元，年減6.7%，稅後純益7,472萬元，年增11.8％，每股純益5.75元。董事會並通過每股配發現金股利5.17元，配發率近九成。

巨宇翔表示，針對加盟店體質調整已告一段落，今年總店數目標預期可達380家，營收會重回成長軌道，且因新增家數明顯提高，權利金收入占比亦將持續拉高，有助毛利率走升，全年營運表現可期。公司同時計畫今年送件，最快將在明年初掛牌上櫃。

橘焱胡同目前擁有七個餐飲品牌，海內外截至今年首季有33個據點。其中主力品牌「胡同燒肉」有25家，包括台灣12家直營店、大陸五家直營店及七家加盟店，與一家新加坡加盟店。

橘焱胡同去年營收6.8億元，年增8.6%，稅後純益1,085.5萬元，年增18%，每股純益0.8元。公司計畫明年上半年送件，拚2024年底前上櫃。

餐飲業 興櫃 營收

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