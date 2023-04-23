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老牌連鎖三商 餐廳數稱冠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

三商餐飲隸屬三商集團，是成立超過40年的老牌餐飲。據悉，三商餐飲目前在台餐廳數超過390店，旗下有八個品牌，今年計畫增加二、三十個新據點，餐廳數可望突破400家，比王品集團目前在台家數305間還多，未來掛牌可望成台灣直營餐廳數最多的餐飲股新兵。

三商餐飲以三商巧福牛肉麵專賣店起家，不僅是台灣第一家速食連鎖店，多年來更以「全國最大牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業。三商表示，三商巧福目前家數約160家，今年計畫再開五家店，預估家數來到165店。

其次，拿坡里披薩會是今年展店重點，家數將由目前的120家再開10-15家，主要拓點在東部宜蘭、花蓮等空白區插旗。

其他品牌包括福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭也都持續有展店計畫，近年發展出的新品牌包括BANCO，主打道地拿坡里披薩，以及結合日本拉麵與煎餃的品牌虎記餃子。

三商表示，三商巧福為三商餐飲主力品牌，以原汁牛肉麵為主力商品，另搭配排骨飯、壽喜飯及各式精緻小菜，主力客群以中高齡為主，客單價約150元上下，近年並發展出延伸品牌巧福PLUS，主打「三商巧福升級版」概念，導入快速自助點餐系統，讓點餐更便捷。三商巧福2014年底進軍日本市場，在東京開出第一家直營店，目前家數二家，今年不排除開出第三家，也積極尋求赴美發展機會。

餐飲業 牛肉麵

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