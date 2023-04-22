讓我們做您的腳！台灣大車隊推大甲媽遶境香客公益專車

讓我們做您的腳！大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動起駕，計程車隊第一品牌台灣大車隊共襄盛舉當地宗教盛事，在今(22)日早上8點到下午3點於台中，以及4月24日早上10點到下午3點於嘉義設置祈福站。

其中，台中祈福站(7-11親旺門市前廣場)首創免費接送服務，讓身體不適與行動不便民眾免費搭乘公益計程車，用專業與貼心的交通服務當遶境香客堅實的後盾。

被外媒評為全球三大宗教盛事的大甲媽祖遶境活動已於4月21日晚間起駕，此次9天8夜的媽祖遶境，共展開340公里長征。

過往10年，台灣大車隊都有參與大甲媽祖遶境活動，今年也設置祈福站為計程車司機們祈福，祝願每天辛勤開車、穿梭在街道上的司機大哥們能夠健康平安，順利完成每一趟乘客交託的乘車任務。

除此之外，祈福站也為參與遶境的香客，提供補給、活動紀念手扇等物資。

大車隊根據過去的經驗發現，信徒偶爾會因身體疲勞等狀況，有返家休息或是就醫等交通需求，所以今年的台中祈福站特別設置公益乘車處，並在現場提供公益專車，讓有需求的民眾免費搭乘。

台灣大車（2640）隊分區車發處協理曾國鋒表示，回饋社會與提供社區關懷，一直是台灣大車隊深耕與落實的方向，自然不會錯過參與大甲媽祖遶境，大車隊也希望透過比次公益專車的服務，照顧到遶境民眾行的安全，並為整個活動的圓滿成功做出貢獻。