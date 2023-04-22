大倉久和大飯店母親節獻禮 餐宿優惠致敬母愛

一年一度母親節將至，大倉久和大飯店5月1日起，集結館內住房及餐飲，推出母親節住房優惠、山里日本料理餐廳首席料理長日式限定會席、歐風館龍蝦和牛自助饗宴及桃花林中國料理餐廳膠原蛋白養顏粵菜套餐，一系列心意滿滿的獨家優惠，讓子女們用星級體驗為母親致上深深的愛意。

山里日本料理5月12日晚餐至5月14日推出「母親節限定會席」，全套共九道料理，由總料理長藤村真廣率領日籍與台籍主廚團隊掌杓，以料理職人特有的敏銳感知，讓家人沉醉於美好食光。前菜選用日本合鴨入菜，搭配酸甜蔬果，緩緩揭開序幕；吸物的當季甘美筊白筍以八方煮手法呈現，初綻欣欣向榮的飽滿氣息；燒物華麗推出伊勢海老及真名鰹西京燒，熱切表達對母親滿滿感謝；煮物及醋物亦使用季節鮮物活鮑魚、大根及瑩烏賊等食材，搭配深具日系傳統底蘊的典雅手法。每套3,500元另加一成服務費，以美味與誠摯款待的心意為母親準備優質料理。

桃花林中國料理5月6日至7日及12日至14日推出母親節限定套餐。全套七道主廚拿手佳餚，含頂湯干貝蟹肉潮州翅、花雕蛋白蒸活龍蝦、黑椒蔥焗菲力骰子牛、上湯百合鮮蘆筍及石鍋星斑肉餅焗飯等。甜點獻上專為母親打造的杏桃膠木瓜盅及燕窩蛋塔，滿富膠原蛋白養顏滋補的頂級食材，極致犒賞媽媽一年來的辛勞，每套2,800元另加一成服務費。5月13日至14日山里及桃花林用餐，每組致贈「小王子的玫瑰」（原價每個170元）精美甜點乙份，內餡使用覆盆子、草莓及馬思卡彭荔枝酒交織酸甜果漾滋味，獻給酸甜銘心的美好日子。( ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 )

歐風館自助餐廳主打多國風尚美饌，5月13日至14日自助式午餐及晚餐每人1,880元另加一成服務費。活動期間加碼提供海陸主菜二選一，可選擇清蒸半隻波士頓活龍蝦，或選擇日本九州大分A5和牛牛排。大分和牛油花分佈均勻、穠纖合度且質地細膩，香氣馥郁卻不膩口，用頂級食材致敬媽媽的恩惠，茹素者可選擇主廚特製夏季松露燉飯。The Nine烘焙坊5月1日至30日同步推出向母愛致敬的真摯之作「莓果慕斯」7吋售價1,300元，內餡為荔枝乳酪慕斯與荔枝慕斯酸甜均衡交織，夾層加入覆盆子凍增添果漾風味，並加入白巧克力巴瑞脆片提升口感，柔嫩清甜的口感搭配象徵母親無私的養育之恩。

除了美食，不妨考慮為媽媽安排一趟舒緩身心的旅行，即日起至5月30日推出「溫馨摯愛住房專案」，兩天一夜8,800元起即可入住菁英客房乙晚，專案包含歐風館單人自助式早餐乙客（每客價值858元）、提供單人SPA按摩療程60分鐘（價值3,000元），義大利氣泡酒、黑森林蛋糕乙個，房客同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設備紓緩身心靈，盡享極致舒適的住宿氛圍，細細體驗日本御三家細膩待客之道。