奶兇鯊鯊來了 台灣潮玩小鯊童推出限量造型悠遊卡4/27限量預購

近年隨著台灣原創玩具在國際潮玩界嶄露頭角，台灣玩具設計師「毛毛二老師」趙譽（Momoco Studio）所打造的玩具界寵兒「小鯊童」公仔，是許多玩具愛好者必入手的夢幻逸品。IP授權平台Be Come True繼「福音戰士初號機悠遊卡」後全新力作。攜手小鯊童迎接新的創舉，合作推出限量的「小鯊童公仔造型悠遊卡」，玩具收藏家及鯊魚迷不要錯過。

小鯊童的誕生理念以關心動物為出發點，並以人人敬畏的海洋霸主─鯊魚為原型，保留鯊魚圓滾黑眼珠、一口利牙的特徵，外型卻降低鯊魚兇猛銳利感，身穿黃色超緊小短褲露出圓滾肚肚，展現出奇可愛的反差萌，打破鯊魚可怕的刻板印象。小鯊童公仔在2016台北國際玩具展首度亮相隨即爆紅，遭玩具迷秒「鯊」收藏，搶手程度絲毫不輸IKEA鯊鯊。

「小鯊童公仔造型悠遊卡」不僅完美展現毛毛二老師的創意與實力，獨特的鯊魚設計可作為玩具收藏品觀賞，兼顧實用的悠遊卡支付功能，方便出入捷運、公車等交通，讓潮流玩具更貼近生活，體現台灣藝術家的創作美學。

此款悠遊卡於4月27日中午12時在IP授權平台Be Come True開始預購，售價690元，除了經典海洋藍配色外，更釋出稀有萊姆綠異色版，限量售完不再加開。相信這款悠遊卡將會成為今年最受歡迎的潮玩之一，再次帶起一波鯊鯊風潮。