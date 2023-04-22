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美！眉月與「昴宿星團」周末傍晚近距離相會

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
周末日落後的西方天空，將可看見一彎眉月與全天最美星團「昴宿星團」近距離相會，兩者在天空中相距不到2度，若用雙筒望遠鏡觀察還可看到初三眉月和昴宿星團數百顆恆星同框的美景。台北天文館提供
周末日落後的西方天空，將可看見一彎眉月與全天最美星團「昴宿星團」近距離相會，兩者在天空中相距不到2度，若用雙筒望遠鏡觀察還可看到初三眉月和昴宿星團數百顆恆星同框的美景。台北天文館提供

周末日落後的西方天空，將可看見一彎眉月與全天最美星團「昴宿星團」近距離相會，兩者在天空中相距不到2度，若用雙筒望遠鏡觀察還可看到初三眉月和昴宿星團數百顆恆星同框的美景，千萬別錯過。

4月22日的「月合昴宿星團」雖然不是兩者今年中最接近的一次，相距約1.9度，但適逢初三眉月，月亮的亮度不至於掩沒昴宿星團中的恆星，再加上發生在傍晚，時間也很適合，因此非常推薦欣賞，天黑後19時前後是最佳觀賞時段。

這兩個美麗的星體在9月6日會再度相近至1度，但因屆時月相接近上弦，昴宿星團在明亮的月光下將黯然失色，不過明年7月30日黎明前，台灣將可見到月球「零距離」穿越昴宿星團的「掩星」現象，值得期待。相關天象資訊請參閱天文館網站「天象預報」。

天文館 黎明

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