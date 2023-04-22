華航「碧海藍天行動」 號召南北近 500 員工挽袖淨灘
2023 年世界地球日已邁入第 53 年，地球日總部宣布今年主題是「投資我們的星球」，目的是「守護地球，刻不容緩！」因此，華航（2610）在今 (22) 日世界地球日號召南、北員工一同展開碧海藍天淨灘行動，北部場在桃園竹圍漁港沙灘，由資深副總經理賴銘輝率領近 400 位員工及親朋好友參與淨灘；南部場則由高雄分公司總經理呂若阜帶隊，並有旅行業者響應加入，共 100 多人一起捲起袖子，彎腰拾起被人遺忘的垃圾，總計共清除約 783.6 公斤的各式瓶罐、塑膠袋與大件網具等廢棄物，還給地球乾淨的海洋。
華航重視企業社會責任，積極參與各種社會公益活動，並致力關懷社區。自 2011 年 9 月起已累計淨灘 12 場，今年持續守護與華航總部同樣位於大園區的在地環境，以竹圍漁港做為淨灘地，高雄則挑選擁有豐富自然生態、假日遊客眾多的旗津海水浴場，期望透過實際行動，傳達華航對在地深根及環境保護的承諾。除了響應世界地球日，更希望透過南、北串聯擴大效應，提升大家的環境保護意識，落實在日常生活中減少塑料垃圾，呼應今年的碧海藍天行動。
華航秉持深耕社區、回饋鄉里、關懷弱勢及社會的精神，今年特別辦理公益義賣活動，號召員工為社會弱勢傳遞溫暖，所得全數捐贈家扶基金會。亦邀請原聲童聲合唱團小朋友參與華航小小機師體驗營，親身體驗航空人員的養成及工作環境；另外，華航志工社舉辦「原聲童聲合唱團」紀錄片《kulumaha 回家吧！原聲》電影包場活動，邀請家扶基金會成員、志工授課國小師長共同欣賞，以實際行動幫助弱勢團體。未來華航將繼續舉辦公益籃球營、公益桌球營以及端午節、中秋節老人關懷等活動，致力促進社會均衡發展的目標。
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