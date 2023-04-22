想買房父母反對？調查揭主因、專家提好用理由

想買房但父母反對，認為房價會跌，應該再等等？這種情況現在可能很普遍。

信義房屋針對網友進行最新調查發現，目前各年齡層對房價看法差異甚大，30歲以下，看漲房價多達43%，看跌僅28%，但50~60歲，看漲僅13%，看跌達6成。60歲以上看漲更僅有9%，不到一成，七成以上看跌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，50歲以上都經歷過房市景氣循環，有些人甚至吃過房市下跌苦頭，加上年紀較大者對於風險承擔能力較低，因此對於房市看法明顯保守。

相對的，30歲以下的族群，可能沒有甚麼房價修正的體驗，因此對於房市看法相對樂觀一些。

信義房屋每季針對官網的使用者進行調查，房市信心持續下滑，去年第一季市場最樂觀的時候，62%受訪者看漲未來房價，央行升息後逐季收斂，本季調查僅剩下21%看漲未來房價，28%認為房價持平，有51%看跌未來房價。

曾敬德表示，過去調查的經驗，一旦看跌房價比例達5成，房價就進入盤整期。

以區域來看，過去一段時間房價高漲區，看漲比例維持在2成左右，但看壞比例不少都已經達到5成，看法相對樂觀的反而是新竹地區，看漲雖然只有15%，但看跌也只有39%，看跌房價比例明顯少於六都。

對於有買房需求，但碰到父母反對，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，如果不需要父母出錢幫助，自己研究好就行了，反正又沒用到父母的錢。