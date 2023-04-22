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北高雄產業園區案今動土！電價上漲、水情不理想 陳其邁：不是問題

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影

北高雄產業園區今天上午舉辦動土典禮，預計引進產業包括金屬製品製造業及其他低污染產業。高雄市長陳其邁表示，台商回流、中美貿易戰供應鏈重組，在地廠商與投資者對土地都有強烈需求，北高雄產業園區42公頃的園區面積，約可提供25公頃的產業用地，在未來可創造128億的年產值，增加2400個就業機會。

由於四月份電價上漲加上南部這兩日水情狀況不慎理想，恐影響廠商投資意願，但陳其邁強調：「水不是問題，電不是問題！」北高雄產業園區是因應中美貿易戰和台商的回流，台商有衍生非常強勁的廠區需求而開發，從投資設廠到整個行政的服務，高雄市政府都會做一條龍的服務，務必讓整個投資能夠順利的落地。

立法委員邱志偉表示，橋頭科學園區及楠梓產業園區動工後，已經滿足大部分科技業的用地需求，但北高雄是螺絲扣件的重鎮，許多業者要擴廠卻無地可用，北高雄產業園區將是廠商設廠投資的最佳選擇，而地方擔憂的車流量增加問題，目前已請相關單位加緊腳步提出應對措施及規劃期程。

陳其邁說，離北高雄產業園區最近的路是台19甲，所以在園區開闢的過程，會根據整個交通流量以及當地的交通狀況妥善規劃，也務必讓整個環境的衝擊，來減少交通衝擊；重要的聯外道路，包括高鐵橋下的台39，以及岡山第二交流道，路科路段的東延，都已經獲得國科會以及交通部同意來加速進行開發。

陳其邁表示，不管是在交通、排水、周遭的生活設施，如綠地、公園、滯洪池，會在北高雄產業園區開闢時優化，市府會把交通以及環境衝擊減到最低，提供一個合宜且交通最便捷的一個產業園區，讓整體的產業能夠轉型，也能夠讓更多的就業機會可以提升。

經濟部長王美花（右）今天上午出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影
經濟部長王美花（右）今天上午出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天上午出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁今天上午出席「北高雄產業園區動土典禮」。記者王勇超／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人拿鏟子，進行北高雄產業園區動土典禮。記者王勇超／攝影
經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人拿鏟子，進行北高雄產業園區動土典禮。記者王勇超／攝影

陳其邁 台商 電價 邱志偉

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