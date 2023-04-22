預售禁轉售再生變？建商喊應溯及既往追打炒房客

內政部正研擬平均地權條例修正案子法，預計本月完成，5月上路。台灣省不動產開發商業同業公會聯合會21日舉行會員代表大會，理事長黃啟倫表示，預售屋換約應再研議實行方式，溯及既往才能打擊到炒房客。

立法院今年1月三讀通過平均地權條例修正草案，限制預售屋換約轉售，原本各界以為政策上路即全面禁止轉售，但內政部稍後表示「不溯既往」，只有在政策上路以後購屋的預售屋，才受限制。

黃啟倫表示，業界不支持打房，但支持政府打炒房，平均地權條例子法傾向不溯及既往，「無疑是縱容炒房客」。

他說，政府應該立定日出條款，假設7月1號實施，其後市場所有預售屋就應禁止轉售、而非視購買時間而定，以降低市場混亂、避免多頭馬車。

黃啟倫表示，目前房地產市場已經走下坡，業界也盼望房市能夠軟著陸，因此完全支持政府打炒房立場，可惜政府鮮少聽進產業建言，如此一來，恐難收到打炒房的實質效益。

對近期有建商大老發聲，認為平均地權條例修法恐有違憲之虞，擬提釋憲，大台中不動產公會理事長王至亮表示，釋憲緩不濟急，希望政府政策擬定要與業界溝通，避免閉門造車案，才能為目前的高房價討論出確切可行的解決方案。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮表示，房價的癥結點在於成本，政府每次標售一次土地，周邊地價就要飆漲一次，最後卻輪到建築業界來揹黑鍋。他表示，政府應該要自我檢討，癥結在哪邊，不應該讓建商被打的鼻青臉腫。