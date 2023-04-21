遠雄土地汰弱留強 砸逾25億買高雄1,598坪地並參與巨蛋現增

遠雄建設（5522）今（21）日公告砸25.56億元購入高雄三民區1,598.07坪土地，這也是遠雄今年第二次出手獵地；另外，遠雄建設今董事會同步通過擬參與遠雄巨蛋事業現金增資，預計參與現增額度不超過5億元，取得遠雄巨蛋不超過5萬股。

房市進入轉折期，建商土地庫存進行汰弱留強，遠雄建設今公告將授權董事長在45億元額度內，處分六都未能及時推案之營建用地；遠雄建設今年1月11日也處分新莊555.29坪地，庫存土地汰弱留強。

同時，遠雄今決議買下高雄三民區1,598.07坪土地，累計公司至今拿下兩筆土地，加計2月21日以總價2.19億元購入台中西屯區295.08坪地，總計遠雄今年以來砸27.75億元買下台中西屯、高雄三民區土地。

此外，遠雄建設同步公告參與遠雄巨蛋事業現金增資計畫，預計交易數量不超過5萬張、每股10元、預計總金額不超過5億元；累計遠雄建設對遠雄巨蛋持有71.25萬張，累計持有金額為71.25億元，現增後遠雄巨蛋股本約282.25億元、每股淨值為9.51元，初估遠雄建設持股比例為25.24%。