「台中國際旅展」盛大登場 129家業者好康優惠大放送

由台中世貿中心主辦的「台中國際旅展」，今(21)日起至24日在台中世貿中心盛大展出，今年共規劃約200個展位，邀集129家業者共襄盛舉。多家大型旅行社都推出前所未有的超級特惠低價方案，預購國外行程更享最高現省20%的優惠。

其中，台北市政府設置的永續台北館以「Let’s購台北」為主題，大推半價走讀之旅、超值泡湯券，以及「環騎台北X台北小旅行X走靜貓空」旅遊路線拼觀光。星級飯店則祭出優惠，來自後山的花蓮美倫飯店住宿券下殺至2.5折起，搶好康手腳要快。

疫情趨緩，邊境解封，旅遊人潮大爆發，台中國際旅展首日吸引大批人潮湧入，只是據主辦單位表示，過去三年受到疫情影響，有不少旅遊業者撐不下去或縮編，人員散去抽不出人力參展，導至展位較往年少了三成，為儘速補給旅宿業人力缺口，交通部首度在旅展現場舉辦觀光旅宿業徵才。

搶攻疫後旅遊商機，星級飯店及旅遊業者祭出極殺優惠，有意出遊者趕快搶便宜。以來自東部的花蓮美侖大飯店為例，原價1萬3,200元豪華家庭房，優惠後只要6,200元，再升等至原價1萬9,800元入住24坪豪華家庭套房，下殺約3.1折。

原價9,680元的豪華雙人房優惠後4,200元，再升等至原價1萬6,500元入住18坪美侖儷景或豪華儷景套房，更是破盤下殺2.5折。

位於苗栗苑裡的享沐時光莊園是喜愛泡湯者的最愛，首次推出一泊二食住宿券優惠專案，雅緻雙人房旅展優惠價6,388元、日式客房9,388元，下殺近5折價，只有旅展買得到。另雙人及四人套餐券也有旅展特惠專案。泡湯用餐部分，獨立湯屋+餐券湯屋原價2,400元+雙人套餐2,178元；旅展優惠價3,388元。