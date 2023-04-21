最強春雨解渴效果 水利署：中北部差強人意、南部失望

春雨鋒面遠離，各地雨勢緩和。水利署今（21）日傍晚統計，全台水庫進帳6,012萬噸水，中北部最解渴，但最缺水的南部水庫只有補進140萬噸。水利署總結這波春雨表現，中北部只能說是「差強人意」，南部則是感到「失望」。

據水利署晚間17時統計，各地雨勢已停歇，全台水庫入流量約6,012萬噸。其中以苗栗鯉魚潭水庫入流1,200萬噸最多，其次是桃園石門水庫的990萬噸，第三為新竹寶山及寶二水庫，進帳約840萬噸的雨量。

然而，此次春雨對最缺水的嘉義、台南、高雄及屏東挹注少，總計僅補進140萬噸，無助於緩解旱情。

水利署副署長王藝峰受訪說明，這波春雨為中北部帶來許多雨量，但各地主要水庫水位仍偏低，只能算是「差強人意」；南部則是幾乎沒幫助，而感到「失望」。

對於剛轉為「減壓供水」黃燈的新竹、台中及北彰化是否可能因為這波春雨轉為「水情提醒」的綠燈，王藝峰說，旱災中央災害應變中心會通盤檢討未來降雨可能性、區域水資源調度決定是否變更水情燈號，並說目前尚未拍板下次水情會議時間。

談到未來天氣發展，王藝峰根據氣象局分析指出，目前春天擾動多，有利於各地區降雨，再加上今年第一個颱風「珊瑚」已生成，認為不會過於悲觀，期待今年豐水期比去年來得更好。