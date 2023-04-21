溫馨五月天 阿秋餐飲事業集團推出模範媽媽表揚餐會

母親節快到了，搶攻這波家庭聚餐商機，台中阿秋餐飲事業旗下三家知名餐廳，今年同步推出「模範媽媽表揚餐會」，特別表揚偉大的母親，餐廳除了美食佳餚，還準備了精美禮物要給媽媽溫馨獻禮。

這次推出模範媽媽表揚餐會的餐廳，包括最新開幕的阿秋大肥鵝海鮮樓，以及阿秋大肥鵝餐廳健康店、好運來洲際宴展中心。

阿秋餐飲事業指出，全天下的母親絕對是家庭中最主要的根本，她們為了子女、家人默默付出、任勞任怨，用一雙堅強的臂膀，打造出遮風擋雨的搖籃，成就兒女、成就家庭；每位模範母親更代表著一股沈默又偉大的力量，值此感恩季節，期待藉由表揚活動能夠讓子女們對父母的辛勞深感驕傲。

阿秋餐飲事業今年首推表揚我們偉大的媽媽餐會，由旗下阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝餐廳健康店、好運來洲際宴展中心表揚當下。

訂專案合菜，每桌準備一份獻給尊貴媽媽戴上的閃亮胸針，以及法雅-生乳捲一盒、亞大-冰糖銀耳2入裝一盒等。

今年的餐點有：慈母手中線的豬腳麵線、虎蝦鮑魚拼盤、紅蟳香米糕、老火土雞鍋及松露田園蘆筍等料理，好料理也增添好禮品，即日起訂購專案合菜，還精心準備精美禮品，與天下子女一同感謝媽媽。

另因應一年一度的端午佳節來臨，阿秋的粽子系列也深受老饕及粉絲支持，今年別出心裁推出新口味「鰻魚粽」和年年鵝樂的「鵝油金蔥粽」。

鰻魚粽浮誇內餡的組合，米香Q、富含蛋白質及維生素ADE即不飽和脂肪，加上食用營養豐盛又美味鰻魚，可以補充滿滿元氣。