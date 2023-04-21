母親節慰勞媽媽們 富士大飯店「春之享宴」讓小資族兼顧美食與荷包

萬物齊漲的時代，每到熱門節日，民眾在規劃和家人共享大餐時都傷透腦筋，想要挑選精緻但又不傷荷包的飯店，真的有點難。富士大飯店知道民眾的心聲，希望在疫情後的第一個母親節，能夠以優惠的桌菜價格，以及最貼心的服務，讓民眾從容不迫地和母親共享一個美味又悠閒的時光，好好感謝媽媽的辛勞。

富士大飯店的立軒中餐廳，由在粵菜有數十年資歷的港籍老師傅伍見朋所帶領的主廚團隊，以春之享宴為靈感，精選招牌菜色，為偉大的媽媽們設計這次母親節養生限定菜單：「錦繡山海福臨門-柴魚花枝丸／酒香醉元寶／明爐燒鴨／白切油雞／港式叉燒五福拼盤」、「鮑魚和風生菜沙拉」、「錦繡珍味八寶羹」、「蒜蓉粉絲海大蝦」、「欖菜清蒸時海鮮」、「黑蒜螺頭燉子排」、「貝酥鳯眼果時蔬」、「廣式臘味油飯」、「香酥手工芝麻球」、「寶島四季鮮水果」等十道精選菜色。

桌菜採預定制，供應日期為５月６, 7日(母親節前一個週末)，以及５月13, 14日(母親節當週)。富士大飯店還貼心地提供六人座及十人座二種桌型，可依家裡人口數量安排適合的桌型。六人桌的價格為8,000元，訂桌即可免費獲得價值400元的富士café生乳捲乙條以及100元抵用券三張；十人桌的價格為12,800元，訂桌可獲得價值1,180元的富士母親節限定蛋糕＂泰莓慕斯”，以及100元抵用券三張。