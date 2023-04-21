快訊

嘉義3死家暴凶殺案 妻生前最後發文曝光「你能不能放過我」

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 3名工人受困待救

影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

母親節慰勞媽媽們 富士大飯店「春之享宴」讓小資族兼顧美食與荷包

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
以＂泰莓慕斯”為名的母親節６吋蛋糕，是富士café 採用黑莓與覆盆子接枝栽種製成的果泥，以黃金比例手工製作的限定款。富士飯店提供
以＂泰莓慕斯”為名的母親節６吋蛋糕，是富士café 採用黑莓與覆盆子接枝栽種製成的果泥，以黃金比例手工製作的限定款。富士飯店提供

萬物齊漲的時代，每到熱門節日，民眾在規劃和家人共享大餐時都傷透腦筋，想要挑選精緻但又不傷荷包的飯店，真的有點難。富士大飯店知道民眾的心聲，希望在疫情後的第一個母親節，能夠以優惠的桌菜價格，以及最貼心的服務，讓民眾從容不迫地和母親共享一個美味又悠閒的時光，好好感謝媽媽的辛勞。

富士大飯店的立軒中餐廳，由在粵菜有數十年資歷的港籍老師傅伍見朋所帶領的主廚團隊，以春之享宴為靈感，精選招牌菜色，為偉大的媽媽們設計這次母親節養生限定菜單：「錦繡山海福臨門-柴魚花枝丸／酒香醉元寶／明爐燒鴨／白切油雞／港式叉燒五福拼盤」、「鮑魚和風生菜沙拉」、「錦繡珍味八寶羹」、「蒜蓉粉絲海大蝦」、「欖菜清蒸時海鮮」、「黑蒜螺頭燉子排」、「貝酥鳯眼果時蔬」、「廣式臘味油飯」、「香酥手工芝麻球」、「寶島四季鮮水果」等十道精選菜色。

桌菜採預定制，供應日期為５月６, 7日(母親節前一個週末)，以及５月13, 14日(母親節當週)。富士大飯店還貼心地提供六人座及十人座二種桌型，可依家裡人口數量安排適合的桌型。六人桌的價格為8,000元，訂桌即可免費獲得價值400元的富士café生乳捲乙條以及100元抵用券三張；十人桌的價格為12,800元，訂桌可獲得價值1,180元的富士母親節限定蛋糕＂泰莓慕斯”，以及100元抵用券三張。

以＂泰莓慕斯”為名的母親節６吋蛋糕，是富士café 採用黑莓與覆盆子接枝栽種製成的果泥，以黃金比例手工製作的限定款。泰莓慕斯的口感綿密濕潤入口即化，每一口都嚐得到春天滿滿的幸福感。目前只接受預定，訂價為1,180元，但只要在５月５日前完成預購並付清款項，即可享999元的優惠價格。

以＂泰莓慕斯”為名的母親節６吋蛋糕，是富士café 採用黑莓與覆盆子接枝栽種製成的果泥，以黃金比例手工製作的限定款。富士飯店提供
以＂泰莓慕斯”為名的母親節６吋蛋糕，是富士café 採用黑莓與覆盆子接枝栽種製成的果泥，以黃金比例手工製作的限定款。富士飯店提供

富士 母親節

延伸閱讀

康寧餐具母親節 36折開跑！純白系列餐盤「買二送一」

2023母親節蛋糕人氣Top 6！私房甜點花蛋糕、香甜水果蛋糕、網美大理石蛋糕訂購懶人包一次看

93歲失智母逝遺照放衣帽間 謝祖武淚崩：終於住一起了

比漾廣場「超級周」登場 聯名卡友這7天全館2000送200

相關新聞

不顧庶民經濟？議員批蔣市府振興方案肥大企業、瘦店家

北市府為振興經濟，配合中央普發現金推出「Let’s購台北2023消費歡樂抽」，以消費發票或收據參加抽獎，但台北市議員林延...

55688減碳車將破萬輛 運將日減1小時空車月減5千油錢

台灣最大的品牌計程車隊55688集團，於明天（4月22日）世界地球日立下明確目標，要在2024年讓旗下台灣大車隊的節能減...

公費流感疫苗採購結果出爐！4廠商得標、國光占50%

衛福部疾病管制署今（21）日公布112年度公費四價流感疫苗採購作業及評選結果，今年總採購量698萬6,900劑，本土三家...

「明池水劇場」推手是他！力麗董座蔡宗易：飯店要有特色才不會被淘汰

疫情後國內外旅遊復甦，力麗觀光在馬告生態園區明池森林遊樂區，邀請「十鼓擊樂團」攜手「滯留島舞蹈劇場」，演出「池中劍II-英雄會」。在層峰疊翠、裊裊水霧的明池表演，格外吸引人。這場演出是力麗觀光董事長蔡宗易的創意。

三大超商、五大餐飲罕見結盟 全家揪競業拚循環杯大挑戰

什麼樣的組織，可以令向來王不見王的全家、萊爾富與OK三大超商業者，跟頂呱呱、Q Burger、cama café、鮮茶道等乍看毫不相干的連鎖餐飲業者，都願意點頭參與，甚至放下競品身分，公開出席表達支持？

獨家／王品董事改選提名名單出爐 「王品公主」是否進董事會受矚目

王品（2727）今年將進行董事改選，近日董事提名名單出爐，今年4月1日退休的前副董事長李森斌已不在提名名單中，李森斌將退...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦