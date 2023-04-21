東吳友善性平音樂會感人登場 罕病女醫生懸吊雙臂譜出生命樂章

東吳大學性平周舉辦「如果愛(礙) 友善性平音樂會」，藉此傳遞生命及美育教育。東吳大學校長潘維大、台北市社會局局長姚淑文、基隆市社會處處長楊玉欣與罕病基金會執行長陳冠如皆出席4月19日的音樂會，以行動展現支持。

演出者邀請到罹患粒線體疾病的如紅醫生，她是東吳大學英文系64級校友李瓊娟的女兒，音樂會也請來清華大學吳承澐同學以及東吳資源教室學生組成米卡文樂團共同演出。

如紅醫生是神經病學專家，目前是亞利桑那州Tucson醫院的腦神經內科醫生，專長是治療癲癇。她獲得波士頓哈佛醫學院(Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School) 獎學金完成癲癇研究員同仁培訓，2015年起加入亞利桑那州神經科學中心醫療陣容，成功地為三位病情嚴重的癲癇病患開刀並全數康復。

如紅醫生15歲於美國榮獲鋼琴大賽冠軍，無奈青年時期罹患「粒線體疾病」， 第一次癲癇發作是在17歲讀高二時；第三次發作過後，她漸漸的發現雙腿無力， 走路偶爾會跌倒，因而開始坐輪椅。如紅醫生因疾病曾一度不得不放棄從5歲就 開始學習的鋼琴，但她對音樂有無比熱愛，不願放棄演奏鋼琴。於是如紅醫生和先生共同設計以吊桿懸掛雙手的方式，讓自己能重拾演奏鋼琴的興趣。即使現在每次彈奏20分鐘就需休息，仍不斷練習演奏，希望將自己的熱情和不屈不撓精神透過音符傳遞給聽眾。

姚淑文時任本校社會資源處處長，深受如紅醫生的生命故事感動，因而於任內邀請如紅醫師返台演出。本次音樂會由東吳大學主辦，罕病基金會協辦，分別邀請深受疾病困擾資源教室學生江美萱、羅文謙與李佳宜組成的米卡文樂團，以及目前就讀清華大學，同樣受粒線體疾病所苦，榮獲視障國際音樂大賽特別獎與國內總統教育獎的吳承澐同學同台表演。

一般人大多出生即擁有健康和不受限的身體，但有些人卻要面對生理或心理疾病的挑戰。如紅醫生儘管身體孱弱，卻仍努力演奏最愛的鋼琴與行醫救人，不斷地追求自己的夢想與目標。在鋼琴的琴鍵上，她總是能夠演奏出令人心靈共鳴的 音樂，為聽眾帶來美好的體驗；在行醫的過程中，她則能夠救助病人，給予他們希望與力量。本場音樂會的演出者雖然因疾病而使體力、精神受到限制，但卻依舊堅持熱愛的事，將自己的才能與愛傳達給身邊的人。表演者精采的演出，讓參與 來賓對生命的意義有更深的體悟，了解到即使面對艱辛的逆境，也可以持續傳達 生命奮鬥不息的毅力與價值。