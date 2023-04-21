搶攻泰國旅客 觀光局首邀泰國戲劇男神擔任台灣觀光代言人

交通部觀光局疫後國際行銷腳步不停歇，首度針對泰國市場啟用代言人，邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉（ Pakorn Chatborirak，小名Boy ） 擔任年度觀光代言人並拍攝宣傳影片，向泰國民眾宣布「All is just right in Taiwan」。

泰國為台灣觀光重點市場，疫情前（2019年）有41.3萬人次來台觀光，其中以20至39歲之女性白領上班族占多數。疫後泰國市場穩定復甦，今（2023）年1至2月來台旅客數達4.5萬人次，已恢復疫情前同期之八成水準。為積極爭取泰國旅客來台觀光，觀光局鎖定來台重點目標客群展開全新名人代言公關宣傳計畫。

帕貢·查博里拉（ Pakorn Chatborirak）為泰國兩大無線電視臺之一的第3臺（Channnel 3）當家男主角，2008年出道至今演出多部電視劇及電影，更多次獲得最受歡迎演員、最佳男主角獎項。除精湛演技外，私底下的他也相當幽默活潑，與家人感情極好，更時常在社群與粉絲親切互動，親民作風讓帕貢·查博里拉（ Pakorn Chatborirak）在IG擁有超過970萬的粉絲追蹤，粉絲年齡層有八成五落在18至44歲間，七成為女性，符合觀光局泰國市場目標客群。

帕貢·查博里拉（ Pakorn Chatborirak）擔任代言人的第一項任務，便是來台拍攝全新宣傳影片。此趟四天三夜的行程，帕貢·查博里拉走訪14處台灣旅遊勝地，體驗阿里山小火車與森林步道、日月潭自行車道、大甲鎮瀾宮、泰安溫泉、新竹湖口老街、熱炒店與米其林美食等，影片以「All is just right in Taiwan」為核心，融合Just Fun （好玩）、Just Eat（好吃）、Just Shopping（好買）與Just Feel（好感動）四大主題，傳遞「來台灣，什麼都對了」台灣旅遊的多元及豐富性。

緊湊拍攝行程中，交通部觀光局國際組黃副組長怡平驚喜探班，送上觀光局吉祥物-喔熊組長頸枕以及台灣特色伴手禮。帕貢·查博里拉（ Pakorn Chatborirak）表示，過去曾來台旅遊兩次，對台灣美食、美景與熱情友善的人民印象極佳。此次感受更多台灣的不同面向，不論是多元的自然景觀資源、虔誠的參拜儀式或臺式乾杯文化，真的是「在台灣，什麼都對了」，非常期待能透過影片將更多台灣新景點介紹給喜愛他的泰國民眾。