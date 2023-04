搶攻泰國旅客 觀光局首邀泰國戲劇男神擔任台灣觀光代言人

交通部觀光局疫後國際行銷腳步不停歇,首度針對泰國市場啟用代言人,邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak,小名Boy ) 擔任年度觀光代言人並拍攝宣傳影片,向泰國民眾宣布「All is just right in Taiwan」。

泰國為台灣觀光重點市場,疫情前(2019年)有41.3萬人次來台觀光,其中以20至39歲之女性白領上班族占多數。疫後泰國市場穩定復甦,今(2023)年1至2月來台旅客數達4.5萬人次,已恢復疫情前同期之八成水準。為積極爭取泰國旅客來台觀光,觀光局鎖定來台重點目標客群展開全新名人代言公關宣傳計畫。

帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)為泰國兩大無線電視臺之一的第3臺(Channnel 3)當家男主角,2008年出道至今演出多部電視劇及電影,更多次獲得最受歡迎演員、最佳男主角獎項。除精湛演技外,私底下的他也相當幽默活潑,與家人感情極好,更時常在社群與粉絲親切互動,親民作風讓帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)在IG擁有超過970萬的粉絲追蹤,粉絲年齡層有八成五落在18至44歲間,七成為女性,符合觀光局泰國市場目標客群。

帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)擔任代言人的第一項任務,便是來台拍攝全新宣傳影片。此趟四天三夜的行程,帕貢·查博里拉走訪14處台灣旅遊勝地,體驗阿里山小火車與森林步道、日月潭自行車道、大甲鎮瀾宮、泰安溫泉、新竹湖口老街、熱炒店與米其林美食等,影片以「All is just right in Taiwan」為核心,融合Just Fun (好玩)、Just Eat(好吃)、Just Shopping(好買)與Just Feel(好感動)四大主題,傳遞「來台灣,什麼都對了」台灣旅遊的多元及豐富性。

緊湊拍攝行程中,交通部觀光局國際組黃副組長怡平驚喜探班,送上觀光局吉祥物-喔熊組長頸枕以及台灣特色伴手禮。帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)表示,過去曾來台旅遊兩次,對台灣美食、美景與熱情友善的人民印象極佳。此次感受更多台灣的不同面向,不論是多元的自然景觀資源、虔誠的參拜儀式或臺式乾杯文化,真的是「在台灣,什麼都對了」,非常期待能透過影片將更多台灣新景點介紹給喜愛他的泰國民眾。