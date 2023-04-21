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統一超搶當國道服務區霸主 關廟今開幕、清水將接棒

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一超的關廟服務區今（21）日開幕，以「有鳳來儀·齊聚關廟」為主題，有當地孕育眾多「棒球之星」、盛產「鳳梨」及「竹編」的元素。統一超／提供
統一超的關廟服務區今（21）日開幕，以「有鳳來儀·齊聚關廟」為主題，有當地孕育眾多「棒球之星」、盛產「鳳梨」及「竹編」的元素。統一超／提供

統一超（2912）積極搶進國道服務區，今年更是遍地開花，繼東山服務區今年初開幕，看好五一勞動節連假，國道將湧入出遊車潮，關廟服務區今（21）日開幕，首創免門票的棒球故事館，並攜手藝術家打造鳳梨裝置藝術。

另外，今年統一超擠下「國道服務站一哥」新東陽，取得營收王-清水服務區經營權，未來接手後，要如何讓產品和服務產生差異化，外界都很好奇。

統一超目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水等五處服務區經營權，除了翻新軟硬體結構之外，還引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區設計專屬主題風格，提供用路人有休憩空間。

今年年初統一超的東山服務區開幕，室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，近九成為具地方特色的在地美食。

今日開幕的台南關廟服務區，與台南在地品牌「深緣及水」合作，引進獲經濟部台灣餅創新奬的「深緣烘焙」、提供關廟麵等特色餐飲的「深緣食堂」，也將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。

此外，同步引進星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌。

關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造裝置藝術；也首創免門票「棒球故事館」，除了展出統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更與支持的球員裝置拍照，並體驗投擲九宮格樂趣。

此外，室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，台南在地美食可以就近品嚐，如周氏蝦捲、洪祖師擔仔麵、得意東山鴨頭、深緣及水及東山咖啡等；7-ELEVEN門市以OPEN！家族為元素限定設計，更是麥當勞首度登陸南部服務區。

統一超今年也擠下國道服務站一哥新東陽，拿下清水服務區經營權，這原本也是新東陽營收最高的國道服務區，該站賣點之一，是三樓打造日本專區「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，引進多種日本特色美食和特產，特別建置直達三樓的景觀電扶梯，主打「搭手扶梯就能出國」，而新東陽營運期到今年8月底止，統一超如何推陳出新，穩固國道服務區營收王的位置，也令外界好奇。

關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了有統一獅隊、樂天球隊歷史文化之外，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。統一超／提供
關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了有統一獅隊、樂天球隊歷史文化之外，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。統一超／提供

國道 東陽 經營權

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