統一超「關廟服務區」今開幕 服務區首創棒球故事館

瞄準國旅商機！五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超（2912）今（21）日全新開幕「關廟服務區」，因當地孕育眾多「棒球之星」、盛產「鳳梨」及「竹編」，故率國道服務區之先，首創免門票「棒球故事館」，也攜手當地知名藤編藝術家「張永旺」以虛實交錯的竹編技術打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術，預計搶攻新一波打卡景點風潮。

統一超長期深耕國道服務區經營，並從「用路人角度」思考提供創新規劃，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水五處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區精心設計專屬主題風格，提供用路人舒適且具有新鮮感的休憩空間。

位於最南端的關廟服務區賦予在地文化靈魂，與台南在地品牌「深緣及水」合作，引進獲經濟部臺灣餅創新奬的「深緣烘焙」、提供關廟麵等特色餐飲的「深緣食堂」，也將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。此外，同步引進星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌，滿足用路饕客味蕾與伴手禮需求。

關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家「張永旺」打造兩大裝置藝術，其一以「有鳳來儀」為理念，以虛實交錯的竹編技術在關廟服務區北站打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術；在南站則以「薪傳之樹」設計棒球運動精神的竹編造景，讓客席區用餐氛圍瀰漫文藝氣息。同步首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣。

此外，7-ELEVEN首度以史奴比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。