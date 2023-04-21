打炒房！林右昌：下周進行平均地權條例相關子法預告

內政部長林右昌今（21）日接受廣播專訪時表示，下周將進行平均地權條例相關子法的預告，此次子法的修正，有兩個重點，一是要根絕不當的惡意的炒作，二是要保障正常正當的經營者。

林右昌表示，平均地權條例的修正，主要目的是打炒房，尤其是針對不當且惡意的炒房，這是老百姓所深惡痛絕的，之前房價高漲，但從去年到今年，預售屋成交量只剩三成。

林右昌形容，目前房價是溫和的往下走，也不能讓房價斷崖式的下墜，溫和的往下走對整個國家經濟才是好事，而房市問題是非常全面性的，牽涉貨幣、土地、利率等等，必須要有一套多面向的政策方案。

此外，林右昌還提到，關於房市目前還有一項重要的工作，就是為下一代存社會住宅的土地、存社會住宅的量。