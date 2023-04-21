55688減碳車將破萬輛 運將日減1小時空車月減5千油錢

台灣最大的品牌計程車隊55688集團，於明天（4月22日）世界地球日立下明確目標，要在2024年讓旗下台灣大車隊的節能減碳計程車，包含電動車與油電車共突破1萬台，並於即日起在55688 APP中提供「節能減碳車」叫車選項，加上業界首創的「AI預測叫車熱點模型」，等於幫台灣每一個人種一棵樹。

55688集團執行長林念臻表示，55688台灣大車隊長期重視運輸減碳及企業永續發展，軟硬體雙管齊下進行轉型，硬體方面，持續提升車隊內節能減碳車數量（電動車與油電車），總車數占比從2021年的26%，成長到目前的31%，數量已破7千台，其中Tesla電動車有100台，為全台最大的節能減碳車隊。

此外，為響應世界地球日，即日起55688 APP將提供「節能減碳車」選項，透過這項服務，消費者可以指定乘坐電動車以及油電混合車。除車輛硬體更新，55688集團研發的「AI預測叫車熱點模型」系統，也為減少碳排做出貢獻。

林念臻指出，過去計程車司機必須長時間在街道上繞行攬客，增加許多非必要的油耗成本與碳排放，如今台灣大車隊的隊員經由AI熱點系統協助，可即時找出附近的叫車熱區，平均只要6分鐘即可迅速媒合乘客與計程車兩端。

據55688集團大數據統計，使用該系統的計程車司機每天平均減少1小時的空車時間，油耗成本每月減少5000元，碳排每月減少1851磅，以台灣大車隊目前共2萬3千台計程車計算，一年共可減少5億磅碳排。

林念臻說，5億磅碳排具體來說，以每棵樹一年可吸收約10公斤二氧化碳計算，AI熱點系統一年減少的碳排量，等於2千3百萬棵樹木的二氧化碳吸收量，「等於幫台灣每一個人種一棵樹，相當3千8百座大安森林公園一年的碳吸收量。」