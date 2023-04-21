不顧庶民經濟？議員批蔣市府振興方案肥大企業、瘦店家

北市府為振興經濟，配合中央普發現金推出「Let’s購台北2023消費歡樂抽」，以消費發票或收據參加抽獎，但台北市議員林延鳳發現，商業處第一波至本月14日募集的友好特店，抽獎機會加倍，卻有不少是大型連鎖商場、服飾品牌，但夜市、市場卻很少，形同「肥百貨，瘦夜市」不顧庶民經濟。商業處表示，正持續透過各種管道邀請北市的商家加入。

林延鳳批評市府「振興財團」為主力，想以超市、大型百貨或大品牌業績來「灌水」至北市振興成效中，根本是膨風，更讓小型業者，例如商圈、夜市商家，難以受惠，她呼籲市府決策應更細膩，善盡照顧責任。

林延鳳指出，目前消費歡樂抽友好特店共1064家，但「全聯」有125家，占11.75％；「美廉社」93家，占8.74%，「OK便利店」共61家占5.73%，另有NET、寶島眼鏡、特美事、台隆手創館等知名連鎖業者，反觀地處商圈的非大型連鎖業者，有102家，占9.59%，屬夜市、市場者僅17家，占1.6%。同時名單中還有百貨商場，例如如SOGO、遠百、微風、大葉高島屋、101與美麗華等。

她說，這些大品牌還用得著勞駕北市府宣傳振興嗎？市長蔣萬安上月宣稱振興將帶動12萬人次、共30億商機，是要靠這些大型業者營收灌水、衝量？市府的「消費歡樂抽」活動既已動用第二預備金3000萬元，就必須落實照顧基層業者和盤點需求之責任，更要提出對於商圈有真正效益的配套作法。

產發局表示，有關友好店家的招募，持續與各商圈協會合作，引介在地店家共襄盛舉，商業處也持續透過各種管道邀請北市的商家加入友好店家的行列。

產發局表示，這次的計畫，之所以會推出眾多面向的購優惠活動，就是希望能夠涵蓋更多的產業類別，同時也希望透過不同產業的鏈結，共同帶動北市經濟動能。