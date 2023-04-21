中保物流推動減碳雲端車隊 打造太陽能光電屋頂減碳有成

中保科技以「永續 領航 新未來 」推動綠色科技，並響應「世界地球日」積極佈局智慧城市，且依循政府2050年淨零排放政策超前部署，旗下中保物流更積極發展減碳雲端車隊也繳出亮眼成績。

2021年開始，中保物流即響應政府再生能源政策，在物流倉儲屋頂全面裝設太陽能光電設備，經統計2021年發電量為644778(kwh)、減碳量為341088公斤；2022年發電量達796316(kwh)減碳量達422251公斤，發電量及減碳量均成長23%。

中保科技集團旗下的中保物流創新多角化經營，2021年就通過衛福部評鑑取得藥品 GMP、GDP 認證及醫療器材 GMP 認證，並在桃園平鎮物流園區打造 2,600 坪醫藥倉儲空間，建置24小時溫控、品質管理系統，響應政府政策，中保物流董事長郭家名也積極落實減碳機制，中保物流保稅倉更超前佈署110年5月6日就改造為太陽能屋頂廠房，並掛表併聯試運轉，從2021年開始，已經減碳量C02 達341088 (公斤) ，2022年達到421251公斤，如同多種39萬棵樹，近三年來總碳量已經達 857292公斤，相當於81萬棵樹一年的減碳量。

不只屋頂太陽能減碳，中保物流近年來創新的減碳雲端大車隊也整合多方面的創新技術，嶄新系統已取得台灣專利認證，不僅能提升車隊運行效率與準確性，更有效減少碳排，為車隊管理提供了貼近永續目標的示範，中保物流董事長郭家名表示，透過車隊大聯盟可調派車輛總數已逼近300台，可配合建材供料商需求，過往流程中會在各個通行關卡使用約4張手寫開單。為等候運料規劃，車輛會在途中站點不斷重複怠速、再啟動的狀態，並需等候人員排單、開單，才能得知領料規格、車輛行經路線等資訊。

中保物流近年來創新的減碳雲端大車隊，盤點車隊載運流程後，首先導入雲端平台，力行無紙化。系統包含一個排派平台，彙整來自各廠區需求，待司機進入調度中心，經由車牌辨識系統確認身份後，便會透過排派系統派送運輸任務。接著系統會生成獨一無二的專屬QR Code，內含本次運料的資訊，並同步將車輛在廠區行進的路線顯示在即時資訊看板上。司機只要開往指定車道，掃瞄任務QR Code，即可準確完成裝料。任務QR Code會在司機出廠之後即刻失效，確保廠區出入安全，並降低派送任務可能發生的錯誤。

中保物流統計在移除手開單的流程後，以車隊約80輛車來估算，一年份可減少可降低1219公斤用紙，等於少砍29棵大樹。透過系統的整合，每一車次的運料清單全整合在雲端平台，可以加速車輛裝料的流程，亦可有效降低人為紙本開單、再輸入系統、派單時的可能錯誤，提升車隊運營的準確性與效率。

郭家名分析，導入此減碳車隊方案，一年為中保物流車隊減少20萬次以上車次怠速，降低227600公斤碳排，等於創造了18667顆大樹的效果。根據估算，因降低怠速次數也大幅節省油耗，一年預估省下油資191 萬，經濟效益驚人。