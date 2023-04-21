快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

第一季GDP增長4.5%估內需回溫 法人：宜趁機加碼A股

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

中國A股經過前2年的整理拉回修正(滬深300指數2022年修正-21.63%)，今年以來隨著中國去年第四季的大幅放寬解封後，中國A股也開啟反彈格局，隨後3月整理一波，現階段又回到多頭向上趨勢，月線站上季線的黃金交叉行情。

富蘭克林華美投信認為，中國公布第一季GDP有+4.5%的增長，符合市場預期，加上A股經過上個月的整理後，研究團隊認為五一長假來臨將帶動內需消費回溫，加上前月受到美中關係不確定等因素，也影響股市拉回修正，現階段低基期且中國A股走勢又轉向上，建議投資人宜趁機逢低分批布局，或是利用定期定額方式，繼續中長期加碼。

中國出口數據自去年10月以來的連續負增長終於轉為正值，並一舉實現兩位數成長；3月份出口年增達到14.8％，遠遠超出預期的年減7.1％；進口雖衰退1.4％，但仍優於預估的負6.4％，此外，3月份社會消費品零售總額與中國第一季GDP年增4.5%等皆優於市場原先所預期，種種經濟數據都顯示出自全面解封過後，中國經濟正在加速回溫當中。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，全國各大機場迎來新航季，多地直通香港高鐵陸續恢復運行。中國今年以來乘坐公共交通工具出行的乘客大幅增加，地鐵、公交、長途客車等日均客流已達1300 萬人次，人潮的流通，有助於內需市場活絡。

此外，北京大興國際機場臨空經濟區，首個指標性城市綜合體之廊坊國際現代商貿物流CBD 正式啟動運營，京東國際、圓通國際等22 家商貿物流龍頭企業入駐營運等。

而中國五一假期自4月29日至5月3日共計五天，為中國疫情解封後第一個的小長假，今年五一假期並無傳統節日返、走親及訪友的限制，市場推估休閒出遊、長途旅行有望提升，有利於酒店住宿、餐飲消費加快復甦。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，中國過去兩年多的修正整理告一段落，建議積極型的投資人，不妨逢低可趁早分批佈局中國A股基金，或是定期定額持續扣款，以迎接今年A股復甦，跌深反彈之相關行情。

A股

延伸閱讀

影／疫情解封…大甲媽遶境今晚起駕 鄭銘坤估破百萬人次參加

漢歐國際 串連歐洲、台灣

多家國際投行 調高陸GDP成長

我上月對陸港接單減33%

相關新聞

台股開15,776點早盤漲逾70點 台積電開盤520元

今（21）日台股開盤上漲69.02點開在15,776.54 點，早盤漲點擴大上漲70餘點。台積電（2330）上漲7元，開...

仁寶除息秀失靈、陷貼息 分析師最新預測出爐

代工大廠仁寶（2324）每股配發現金股利1.2元，配發率72%，而昨（20）日除息，不料盤中翻黑慘陷貼息窘境，終場收24...

4/21【早晨財經速解讀】 台積電財報優於預期 最壞情況要過了?加碼日股投資 巴菲特看中了什麼?

美國股市三大指數周四（20日）收黑，因特斯拉和AT&T等公司的財報令人失望，投資人同時尋求利率路徑的明朗化。

第一季GDP增長4.5%估內需回溫 法人：宜趁機加碼A股

中國A股經過前2年的整理拉回修正(滬深300指數2022年修正-21.63%)，今年以來隨著中國去年第四季的大幅放寬解封...

台積法說外資怎麼解讀？評等多維持但有幾家降目標價

台積電（2330）首季每股純益7.98元，毛利率及營益率都超越財測高標，全年資本支出不變，但客戶端庫存修正將延至第3季，...

觀光、生技與航運弱勢 台股翻黑跌破15700點

台股開高震盪走低，盤中指數由紅翻黑，下跌71.36點，失守15700點關卡，下探15636.16點，觀光、生技與航運類股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦