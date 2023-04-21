第一季GDP增長4.5%估內需回溫 法人：宜趁機加碼A股

中國A股經過前2年的整理拉回修正(滬深300指數2022年修正-21.63%)，今年以來隨著中國去年第四季的大幅放寬解封後，中國A股也開啟反彈格局，隨後3月整理一波，現階段又回到多頭向上趨勢，月線站上季線的黃金交叉行情。

富蘭克林華美投信認為，中國公布第一季GDP有+4.5%的增長，符合市場預期，加上A股經過上個月的整理後，研究團隊認為五一長假來臨將帶動內需消費回溫，加上前月受到美中關係不確定等因素，也影響股市拉回修正，現階段低基期且中國A股走勢又轉向上，建議投資人宜趁機逢低分批布局，或是利用定期定額方式，繼續中長期加碼。

中國出口數據自去年10月以來的連續負增長終於轉為正值，並一舉實現兩位數成長；3月份出口年增達到14.8％，遠遠超出預期的年減7.1％；進口雖衰退1.4％，但仍優於預估的負6.4％，此外，3月份社會消費品零售總額與中國第一季GDP年增4.5%等皆優於市場原先所預期，種種經濟數據都顯示出自全面解封過後，中國經濟正在加速回溫當中。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，全國各大機場迎來新航季，多地直通香港高鐵陸續恢復運行。中國今年以來乘坐公共交通工具出行的乘客大幅增加，地鐵、公交、長途客車等日均客流已達1300 萬人次，人潮的流通，有助於內需市場活絡。

此外，北京大興國際機場臨空經濟區，首個指標性城市綜合體之廊坊國際現代商貿物流CBD 正式啟動運營，京東國際、圓通國際等22 家商貿物流龍頭企業入駐營運等。

而中國五一假期自4月29日至5月3日共計五天，為中國疫情解封後第一個的小長假，今年五一假期並無傳統節日返、走親及訪友的限制，市場推估休閒出遊、長途旅行有望提升，有利於酒店住宿、餐飲消費加快復甦。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，中國過去兩年多的修正整理告一段落，建議積極型的投資人，不妨逢低可趁早分批佈局中國A股基金，或是定期定額持續扣款，以迎接今年A股復甦，跌深反彈之相關行情。