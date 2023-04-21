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中油首座自建自營 新竹光明複合充電站今日啟動

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中油新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影
中油新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影

台灣中油（1328）公司繼2021年台北市福林加油站以合作經營方式設置電動汽車複合充電站後， 去年底於新竹光明站停車場完成首座自建自營之電動車快速充電站硬體設備，今(21)日舉辦「台灣中油能源新世代0到∞」啟動儀式，除提供自有充電平台及「中油Pay」APP啟動充電椿支付功能，也正式宣布台灣中油已跨足電動車充電相關領域。

「新竹光明複合充電站」位於新竹光明加油站旁的停車場，以車牌辨識系統管理，另設置1座雙槍200kW及3座雙槍100kW快速充電樁(含CCS1及CCS2共8槍)，還有4座單槍7kW的慢速充電樁，同時滿足美規及歐規車型電動車充電需求。

今天上午的新竹光明複合充電站啟動儀式，由台灣中油董事長李順欽主持，經濟部主任祕書陳怡鈴、新竹市政府秘書長張治祥等人到場參與，宣布台灣中油正式跨足充電站經營管理領域。李董事長親自示範使用「中油Pay」APP啟動充電樁、完成支付充電費等過程，號召更多電動車主加入「中油Pay」APP成為充電會員，開電動車來充電。

除了充電，充電站旁設有CUP&GO來速咖啡店，為愛車充電同時可以來一杯香醇的單品咖啡，「充電Pay咖啡，能量再起飛」，充完電也可以到加油站洗車，享受完美的充電體驗。

此外，光明複合充電站未來更將是台灣中油第五座智慧綠能站，目前已完成171kW太陽能板、2kW風光電路燈(創能)及充電樁(用能)的建置，儲能部分則規劃採用自有電池材料，未來可由太陽能產電存於儲能系統，並透過電能管理EMS系統進行電力調配以提升效能。

董事長李順欽指出，台灣中油轉型目標，計畫五年內在全台各地建置28站80槍的汽車快速充電站，期望與各大充電車廠及營運商組成充電合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境，因此，今天首座自營自建電動汽車複合站啟動，對正值轉型的台灣中油而言，非常具有代表性。

未來台灣中油將積極推動加氫站及儲能系統建置等，也規劃台灣中油行動購物商城，提供顧客多樣選擇，導客進站享受優質服務。持續配合政府淨零路徑，結合「優油、減碳、潔能」三大策略，積極推動電池材料研發及淨零排放合作等，達成2050淨零碳排之願景，期望成為為愛車補充能源及為民眾生活補給能量的潔淨多元能源供應公司。

中油董事長李順欽今（21）日宣布，新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影
中油董事長李順欽今（21）日宣布，新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影
中油新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影
中油新竹光明站完成首座自建自營電動車快速充電站，宣告台灣中油跨足電動車充電市場。記者李珣瑛/攝影

中油 電動車 充電樁

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