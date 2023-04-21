快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費流感疫苗採購結果出爐！4廠商得標、國光占50%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

衛福部疾病管制署今（21）日公布112年度公費四價流感疫苗採購作業及評選結果，今年總採購量698萬6,900劑，本土三家公司國光、東洋及高端疫苗三公司全都入列。

疾管署表示，今年公費四價流感疫苗已於4月18日完成採購作業，總採購量698萬6,900 劑，採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於今日公告，由四家廠商得標，依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

疾管署指出，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共有五家，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，今年首次改採最有利標方式辦理，由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選，擇定序位前四名為最有利標廠商。

今年依各序位之供貨比例決標，分別為國光生技獲得349萬3,450劑（占50%）、賽諾菲公司192萬1,400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品公司86萬4,630劑（占12.4%）、高端疫苗公司70萬7,420劑（占10.1%）。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698 萬6,900 劑，包括112年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量638萬3,850劑、中央及地方委託代購量20萬3,050劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量40萬劑。

延伸閱讀

疾管署公費採購高端流感疫苗 李德維：須查清

COVID-19疫情趨緩 專家建議「2類人」持續接種疫苗

美FDA提新冠接種最新建議 王必勝：會參考

美國新冠疫苗最新接種建議 黃立民：這作法最簡單

相關新聞

公費流感疫苗採購結果出爐！4廠商得標、國光占50%

衛福部疾病管制署今（21）日公布112年度公費四價流感疫苗採購作業及評選結果，今年總採購量698萬6,900劑，本土三家...

三大超商、五大餐飲罕見結盟 全家揪競業拚循環杯大挑戰

什麼樣的組織，可以令向來王不見王的全家、萊爾富與OK三大超商業者，跟頂呱呱、Q Burger、cama café、鮮茶道等乍看毫不相干的連鎖餐飲業者，都願意點頭參與，甚至放下競品身分，公開出席表達支持？

獨家／王品董事改選提名名單出爐 「王品公主」是否進董事會受矚目

王品（2727）今年將進行董事改選，近日董事提名名單出爐，今年4月1日退休的前副董事長李森斌已不在提名名單中，李森斌將退...

去年大學新鮮人平均起薪3.2萬 企業徵才觸角擴及僑生

再過二個月，大學生畢業生將陸續步入職場，薪情如何？根據104人資學院調查，2022年大學新鮮人平均起薪3.2萬。

中油首座自建自營 新竹光明複合充電站今日啟動

台灣中油（1328）公司繼2021年台北市福林加油站以合作經營方式設置電動汽車複合充電站後， 去年底於新竹光明站停車場完...

7年級生買房最難？這裡每10人買房有4個

「七年級生買房最難？」議題在網路等論壇引起多方討論，永慶房產集團根據聯徵中心2022年第四季新增房貸資料，分析七都30至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦