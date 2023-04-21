公費流感疫苗採購結果出爐！4廠商得標、國光占50%

衛福部疾病管制署今（21）日公布112年度公費四價流感疫苗採購作業及評選結果，今年總採購量698萬6,900劑，本土三家公司國光、東洋及高端疫苗三公司全都入列。

疾管署表示，今年公費四價流感疫苗已於4月18日完成採購作業，總採購量698萬6,900 劑，採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於今日公告，由四家廠商得標，依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

疾管署指出，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共有五家，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，今年首次改採最有利標方式辦理，由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選，擇定序位前四名為最有利標廠商。

今年依各序位之供貨比例決標，分別為國光生技獲得349萬3,450劑（占50%）、賽諾菲公司192萬1,400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品公司86萬4,630劑（占12.4%）、高端疫苗公司70萬7,420劑（占10.1%）。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698 萬6,900 劑，包括112年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量638萬3,850劑、中央及地方委託代購量20萬3,050劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量40萬劑。