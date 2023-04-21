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7年級生買房最難？這裡每10人買房有4個

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹七年級生購屋占比超過4成，七都中最高。房市示意圖／永慶房屋提供
新竹七年級生購屋占比超過4成，七都中最高。房市示意圖／永慶房屋提供

「七年級生買房最難？」議題在網路等論壇引起多方討論，永慶房產集團根據聯徵中心2022年第四季新增房貸資料，分析七都30至40歲購屋族群。數據顯示，新竹的七年級生購屋力最強，而大樓類型產品最受七年級生青睞。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市七年級生買屋力最高，占比高達42.9%，等於10人買房有四人是7年級，平均購屋總價約1288萬元，購屋面積也是七都最大，高達50.6坪，顯示在竹科效應下，高收入的竹科新貴群聚，與其他都會區的七年級生相比，口袋相對較深，購屋負擔能力較佳，也讓新竹縣市的年輕族群大膽進場。

至於台北市則因房價是七都中最高，七年級生平均購屋總價更突破2000萬元大關，而購屋坪數卻是七都中最小，僅33.0坪。新北市以平均總價1400萬元居次，購屋面積約36.9坪，僅高於北市，七年級生購屋占比30%也是七都次低。

陳金萍說明，雙北市單價高，要購買符合居住需求的面積，總價也不斐，因此，讓雙北市的七年級生購屋占比低於全台平均，台北市更是低於三成，顯見年輕人想在雙北市購屋的夢想不易實現。

若從建物型態數據可以發現，七年級生均喜愛大樓類型產品。桃園、新竹、台中三都有超過八成的七年級生購入電梯大樓，新北市與高雄市占比分別為74%與70.0%，均在七成以上，台北市也有六成以上的比例，顯示七都七年級生均以電梯大樓為購屋首選。

陳金萍指出，電梯大樓建物結構相對安全，加上附設電梯，不須爬樓梯，有停車空間，不用另外找停車位，同時有管理員代收包裹，具備完善的管理服務，居住品質佳，加上不少建案擁有新穎設計，是吸引年輕人、七年級生購屋的主因，也是目前市場上的主流產品。

陳金萍補充，雙北以外都會區公寓占比均不到一成，但反觀雙北市的公寓購屋占比卻逾二成，台北市更高達35.5%，顯示在高房價的排擠效應下，不少七年級生在買得起的總價條件，退而求其次，選擇優質地段、具保值性的公寓產品。

台南市的七年級生在電梯大樓與透天厝各有約一半的擁護者，透天厝在台南市仍有高人氣，有天有地、居住空間大的透天厝對於七年級生仍有吸引力。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

竹科

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