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台灣最大節能減碳車隊 台灣大車隊承諾2024年讓旗下減碳車突破1萬台

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣大車隊承諾2024年將旗下減碳車數量衝破1萬台，持續為環境保育付出心力。55688集團提供
台灣大車隊承諾2024年將旗下減碳車數量衝破1萬台，持續為環境保育付出心力。55688集團提供

台灣大車隊（2640）做為台灣最大的品牌計程車隊，長期關注環境ESG議題（環境保護與永續治理）並以實際行動響應。55688集團於今年世界地球日立下明確目標，要在2024年讓旗下台灣大車隊的節能減碳計程車（包含電動車與油電車）突破1萬台，並於即日起在55688 APP中提供「節能減碳車」叫車選項，加上業界首創的AI預測叫車熱點模型，目前為台灣每年減少５億磅的碳排量，相當於種植2,300萬棵樹木，約3,800座大安森林公園的碳吸收量，為環境永續盡一份心力之外，也讓台灣的計程車業被世界看見。

55688集團執行長林念臻表示，全球急遽氣候變遷下，國際對於減少碳排這件事情愈發重視，去年聯合國氣候變遷大會（COP27）中一再呼籲各國政府與企業嚴正面對極端氣候帶來的生態問題，面對這股席捲全球的環保倡議浪潮，台灣也跟上這股潮流，不論是2050淨零排放政策或是環保部的成立，在在都能看見環境保育會是產、官、學甚至台灣全體人民未來需要面對課題。

55688台灣大車隊長期重視運輸減碳及企業永續發展，軟硬體雙管齊下進行革新轉型，硬體方面持續提升車隊內節能減碳車數量（電動車與油電車），總車數佔比從2021年26%成長到目前的31%，數量已破7,000台，其中Tesla電動車有100台，是全台最大的節能減碳車隊。根據我們統計，每台燃油汽車碳排量為200.28g/km，每台節能減碳車碳排量為67.775g/km，每年每台節能減碳車減少碳排量為5.09公噸，以2021年至2022年成長1,231台節能減碳車來說，累積可減少的碳排量為6,261公噸，減碳效果卓著，我們期許2024年將減碳車數量衝破1萬台，這是55688集團對愛護台灣環境的承諾。

此外，為響應今年4月22日世界地球日，即日起55688 APP將提供「節能減碳車」選項，透過這項服務，消費者可以指定乘坐電動車以及油電混合車，攜手用實際行動愛護我們的地球。

除了車輛硬體更新，55688集團研發的「AI預測叫車熱點模型」系統也為減少碳排做出巨大貢獻。林念臻指出，過去計程車司機必須長時間在街道上繞行攬客，增加許多非必要的油耗成本與碳排放。如今台灣大車隊的隊員經由AI熱點系統協助，可即時找出附近的叫車熱區，平均只要6分鐘即可迅速媒合乘客與計程車兩端。

據55688集團大數據發展事業處統計分析指出，使用該系統的計程車司機每天平均減少一小時的空車時間，油耗成本每月減少5,000元，碳排每月減少1,851磅，以台灣大車隊目前共2.3萬台計程車計算，一年共可減少5億磅碳排。林念臻說，5億磅碳排的數字稍微抽象，具體來說，以每棵樹一年可吸收約10公斤二氧化碳計算，AI熱點系統一年減少的碳排量，等於2,300萬棵樹木的二氧化碳吸收量，等於幫台灣每一個人種一棵樹，相當3,800座大安森林公園一年的碳吸收量。

迎接2023年的4月22日世界地球日，55688集團­與台灣大車隊在繳出ESG亮眼成績單的同時，也邀請民眾在乘車時選擇55688 APP「節能減碳車」服務，讓愛護的地球的行動不只是在特定節日，而是落實在你我日常生活的每一天，一起與「環境保育、綠色永續」共乘前行。

台灣大車隊是全台最大的減碳計程車隊，年減碳排約等於2,300百萬顆樹木的吸碳量，等於為全台每人種一棵樹。55688集團提供
台灣大車隊是全台最大的減碳計程車隊，年減碳排約等於2,300百萬顆樹木的吸碳量，等於為全台每人種一棵樹。55688集團提供

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