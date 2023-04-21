實坪制爭議大 賴正鎰提五大問：擁房者會認同嗎？

針對立委在立法院質詢公設比例過高現象，要求內政部應該推動實坪制一事，商總主席賴正鎰今天說，房屋一旦貿然改採實坪制，計價勢必會轉嫁，使房價更飆漲。

他提出五大問，改採實坪制，那30%以上的公設坪數，要登記在誰名下?公共設施的空間興建成本誰要買單？沒有買停車位的人，如何拆帳？以後銀行授信貸款要怎麼鑑價?成屋或中古屋將來要轉手，售價該怎麼換算？

他建議政府在制定政策或修法前，應該要先找業界溝通或舉辦公聽會，不要只會閉門造車，以免政策荒腔走板，讓全民苦吞後果。

賴正鎰表示，近年來公設比提高到33%以上，主要是因應建築法規修法後，要求建物必須要有兩支逃生梯所致，並非建商故意要拉高公設比。

而且在實施實價登錄後，就有詳細區分計算專有部分(包含主建物和附屬建物)、公共設施及停車位面積，登記制度都相當透明，根本不需要再新增困擾。

賴正鎰表示，台灣房屋自有率平均為78.6%，是否應該更要考慮現有的800萬戶擁房者，他們願意認同實坪制嗎?房屋計價一旦採實坪制，地政事務所的不動產財產登記的所有權面積就會縮水，不僅現行持有不動產的國人不能接受，他們更不能認同登記帳面的財產大幅縮水三成以上，將來買賣時總價值也跟著縮水。

再看與房地產有關的地價稅，房屋稅及土地增值稅幾乎都是地方稅，繳交稅賦計算是以登記面積乘以稅率，將來地方稅收勢必大幅減少。若要改成「實坪制」預售屋、新成屋和中古屋的算法差異大，實價登錄揭露結果，資訊混亂，讓人眼花無所適從，更造成公務人員在登記作業上的困擾。