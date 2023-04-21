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獨家／王品董事改選提名名單出爐 「王品公主」是否進董事會受矚目

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品董事長陳正輝（本報系資料庫）
王品董事長陳正輝（本報系資料庫）

王品（2727）今年將進行董事改選，近日董事提名名單出爐，今年4月1日退休的前副董事長李森斌已不在提名名單中，李森斌將退出董事會，也意味王品集團在成立滿30年之際，已全面改朝換代，當初三名創業股東戴勝益、陳正輝、李森斌，如今只剩下陳正輝大權、股權一把抓。

王品原7席董事包括4位董事和3位獨董，此次提名名單中則為3位董事和4位獨立董事。值得留意的是三名董事提名人中，除了目前董事陳正輝、蘇國垚，還新增樂恆公司，從商業司的公司基本資料可發現，這家公司先前的代表人是陳正輝的妻子英美惠，2020年10月代表人更改為陳(渝)媃。據悉，是陳正輝的女兒。

據了解，陳正輝有兩個女兒，目前皆不在集團內任職，王品集團過去曾訂定「非親條款」，員工3等親內禁止進入王品，未來樂恆公司進駐王品董事會的代表人將指派何人？「王品公主」是否將進駐董事會、現年62歲的陳正輝是否有培養接班人的規畫備受關注。

對此，王品集團僅回應，待股東會完成改選後，才能知悉新的董事人選。

而從王品今年董事改選的提名名單也可發現，未來陳正輝家族將成為董事會中唯一擁有公司股權的董事，除了四名獨董，長年任王品董事、有服務業導師之稱的蘇國垚亦無王品持股。而今年將退出王品董事會的李森斌目前在王品的持股仍有2,449張，持股僅次於陳正輝的3,801張，但相比去年底的2,569張，今年以來已減持120張，陳正輝的持股則是較選任時增加了600張。

當年戴勝益、陳正輝一同創業，陳正輝又找來有餐飲經驗的李森斌入股，創業過程歷經「九死一生」，曾開過四個樂園包括「ㄅ一ㄅ一樂園」、「呼啦樂園」、「嘟嘟樂園」、「阿拉丁樂園」，之後又轉戰餐飲業經營過「全國牛排」、「外蒙古全羊大餐」、「一品肉粽」，也曾經營「大非洲野生動物園」和「金氏世界紀錄博物館」，創業之路歷經了九次失敗，直到第十次創立「王品牛排」奮力一搏，才贏得成功，並藉由多品牌發展，在資本市場一路壯大，創建出如今兩岸逾400家餐廳的餐飲王國。

王品集團當年的崛起憑藉著台塑招待所招牌主菜牛小排，號稱「1頭牛只能供6客王品牛排」，成為高端牛排的代名詞，之後又成功發展出「西堤」、「陶板屋」、「夏慕尼」等多元品牌，2012年成功進入資本市場，成為餐飲業的領頭羊，卻也在2014年因國內爆發諸多食用油廠商違法事件，餐飲業受拖累，王品在食安事件的處理欠佳被輿論推到風口浪尖上，隔年前董事長戴勝益宣布「即刻退休」，交棒予陳正輝。

戴勝益在退休後轉經營「益品書店」，因不以營利為目的，因此陸續出脫王品持股，以作為書店的營運資金，2018年戴勝益掌控的財團法人戴水教育基金會辭去王品董事一職，正式完全退出王品經營。如今創始股東李森斌也退出董事會，預期王品集團在完成今年董事改選後也將進入新的篇章。

王品集團 陳正輝 餐飲業

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