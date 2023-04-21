中油首座自營自建 新竹光明複合充電站今啟用

選在422世界地球日前夕，台灣中油公司今（21）日舉辦「台灣中油能源新世代0到∞」儀式，宣布首座自建自營之新竹光明複合充電站啟用。中油董事長李順欽表示，該站不僅是中油首座自營自建的充電站，提供自有充電平台及「中油Pay」APP啟動充電椿支付功能外，還結合創能-太陽能、用能-充電樁、儲能系統，相當具指標性意義。

李順欽指出，台灣中油轉型目標，計畫五年內在全台各地建置28站80槍的汽車快速充電站，期望與各大充電車廠及營運商組成充電合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境，因此，今天首座自營自建電動汽車複合站啟動，對正值轉型的台灣中油而言，非常具有代表性。

未來台灣中油將積極推動加氫站及儲能系統建置等，也規劃台灣中油行動購物商城，提供顧客多樣選擇，導客進站享受優質服務。持續配合政府淨零路徑，結合「優油、減碳、潔能」三大策略，積極推動電池材料研發及淨零排放合作等，達成2050淨零碳排之願景，期望成為為愛車補充能源及為民眾生活補給能量的潔淨多元能源供應公司。

今天上午的新竹光明複合充電站啟動儀式，由台灣中油董事長李順欽主持，經濟部主任祕書陳怡鈴、新竹市政府秘書長張治祥等人到場參與，宣布台灣中油正式跨足充電站經營管理領域。李順欽還親自示範使用「中油Pay」APP啟動充電樁、完成支付充電費等過程，號召更多電動車主加入「中油Pay」APP成為充電會員，開電動車來充電。

新竹光明複合充電站位於新竹光明加油站旁，亦是台灣中油第五座智慧綠能站，目前已完成171kW太陽能板、2kW風光電路燈（創能）及充電樁（用能）建置，儲能部分則規劃採用自有電池材料，未來可由太陽能產電存於儲能系統，並透過電能管理EMS系統進行電力調配以提升效能。