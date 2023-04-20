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「我勞工 我驕傲」劍湖山世界邀請全國勞工朋友來放風

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
劍湖山世界猶如森林遊樂園般，是許多國內旅遊民眾的出遊首選。劍湖山世界提供
劍湖山世界猶如森林遊樂園般，是許多國內旅遊民眾的出遊首選。劍湖山世界提供

五一勞動節即將來臨，劍湖山世界（5701）邀請全國勞工來「放風」！只要是有工作的勞工上班族，即可享現場購票兩人同行599+1元的優惠，4月29日至5月1日三天期間限定。

劍湖山世界經理張華紋表示，目前正值園區內天宮石斛蘭的盛開期，以及好評大秀「猛龍金剛大對決」表演即將進入尾聲。這個勞動節，歡迎一起到劍湖山世界賞花、瘋遊具、看表演，好好享受放風趣。

劍湖山世界擁有14萬株喬灌木，以及許多世界級遊樂設施，猶如森林遊樂園般，是許多國內旅遊民眾的出遊首選。

園區內經典設施包含依劍湖山地形量身訂做的「飛天潛艇G5」，堪稱來劍湖山世界的必搭設施；專為劍湖山量身訂做的「衝瘋飛車」，是亞洲首座360度大迴轉無底盤式雲霄飛車，讓遊客驚聲尖叫120秒。

另外，最受全家人青睞的親子型雲霄飛車「咕咕飛車」，直徑達88米，可以遠眺大尖山的「幸福摩天輪」等，常常都吸引許多民眾爭相排隊，甚至連許多上了年紀的阿公阿嬤都堅持要搭乘。

園區每年都會邀請國外藝人帶來精采演出，彩虹劇場今年的「拉丁美洲狂歡慶典」，讓許多人指定一看再看；而假日限定的戶外大秀「猛龍金剛大對決」，更是難得可以與金剛及恐龍近距離接觸的機會，常常吸引眾多民眾提早到飛越恐龍谷廣場準備觀看。

此外，園區的天宮石斛蘭即將迎來盛開期，滿滿一整排的花牆，即將在彩虹劇場旁「天宮石斛花廊」綻放，成為熱門拍照打卡景點，加上園內的14萬株喬灌木，讓整個區域綠意盎然。

張華紋表示，今年的5月1日剛好與周末假期相連，為了犒賞平日辛苦工作的勞工朋友們，劍湖山世界特別推出「放風趣」專案。

消費者只要持員工識別證或名片等勞工身分證明，於4月29日至5月1日這三天來現場購票，即可享兩人同行第二人只要1元的優惠，需搭配1人購買599元門票，相當於兩人出遊只要600元，以兩人原價1798元，即享有33折優惠，超級划算。

劍湖山世界目前正值園區內天宮石斛蘭的盛開期，美不勝收。劍湖山世界提供
劍湖山世界目前正值園區內天宮石斛蘭的盛開期，美不勝收。劍湖山世界提供

劍湖山世界 劇場

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