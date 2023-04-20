中航集團積極搶攻國內中大型商用貨卡及電動重卡市場

中國航運（2612）積極搶攻國內中大型商用貨卡及電動重卡市場，旗下子公司航偉汽車今(20)日宣布，今年第2季將在高雄港與國際知名航商合作導入純電重卡，建立國內第一個港口綠色運輸的示範場域。

航偉汽車總經理徐光達指出，航偉引進的這款電動重卡，已按國內法規完成各項測試認證，預計今年5月領牌後，正式投入商業營運，這將是國內重型電動曳引車發展的重要里程碑。

徐光達表示，未來電動重卡引進台灣後，將聚焦六大電動重卡最適化的營運領域，包括城市環衛清運、港口短程運輸、鋼(鋁)廠內運輸、科學園區及工業園區內運輸、工程需求之水泥預拌與廢土清運等。

「六期環保曳引車先行！」航偉汽車今天參加在台中國際展覽館舉行的「2023商用車博覽會」，發表首度引進的東風汽車35噸重型曳引車，標榜符合歐車規格，但價格CP值高出許多。徐光達預估，今年銷售目標可達100輛，挹注3億元以上營收。

徐光達透露，航偉後續還將分階段導入各類兼具性能和低油耗的曳引車，以及18.5噸、26噸中長程運輸、市區物流的中大型商用車，並規劃在基隆建立組裝廠，進一步搶攻物流車、砂石車、環衛車、抓斗車、傾卸車、飼料車、油罐車、水泥車等商機。

中航在國內內陸運輸界具領導地位，旗下偉聯擁有龐大的曳引車隊，面對動力電動化發展趨勢，集團很早就參與重型電動曳引車的開發計畫，而航偉扮演的角色，除因應集團汰舊換新需求，也鎖定國內龐大的商用貨卡消費市場商機。

航偉汽車由中航集團榮譽董事長彭蔭剛於2019年創立，目前已取得東風商用車在台經銷的授權，東風商用車為瑞典Volvo Truck與中國大陸第二大東風汽車集團合資的國際知名企業。

徐光達強調，東風商用車在Volvo核心技術注入後，無論外觀、內飾、安全、油耗、駕駛操控等都全面進化升級，此次引進DONGFENG KL旗艦型曳引車為全新世代車型，通過歐盟ECE各項嚴苛測試，品質與可靠度媲美歐系車輛。

這款車的亮點包括：動力系統採用CUMMINS Z14引擎與EATON AMT自手排變速箱，卓越動力表現，通過歐盟最嚴苛Euro 6(E)排放法規，透過AI智能控制，可提供480匹馬力，動力輸出強勁又節能，為頭家省荷包。

四氣囊全浮式駕駛艙按人因工學打造，同時考量行車舒適性與便利性，電動可掀式設計，提升車輛維護保養的效率，省時又方便。尤其，270度環景影像及存儲功能，讓車外全方位視覺，可清楚掌握周遭車況，行車安全無死角。

徐光達說，今年航偉首先引進符合歐洲與台灣第六期環保法規的重型曳引車進入國內運輸市場，後續將有更多車款陸續引進台灣，可滿足市場各種需求。