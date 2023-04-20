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2023地方創生論壇暨展覽市集 4月29至5月1日在松菸

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（20）日表示，為展現國內地方創生具體發展現況，並促進地方創生經驗交流，「2023地方創生論壇暨展覽市集」將於4月29日至5月1日，一連三天，假台北市松山文創園區舉行。

國發會表示，去年辦理論壇及成果展活動，提供地方創生相關人士露出、宣傳與交流的機會，得到廣大迴響，三天的活動共吸引超過7,000人次參與。為延續全國地方創生能量，今年除了持續辦理論壇及展覽外，更擴大加入市集活動，讓參與民眾除了可以聽論壇、看展覽外，也可於現場購買地方創生的特色商品。

國發會指出，「2023年地方創生論壇」將於5月1日在松山文創園區誠品表演廳壓軸登場，活動主題設定為「地方創生 紮根共好促永續」，結合國際永續發展及淨零趨勢，本次除邀請日本地方創生平台的民間組織 Inspire 創辦人谷中修吾先生，一同參與並介紹日本地方創生最新狀況及實踐內容外，也邀集國內各類型地方創生領域專家，以多元徵案、淨零排放、街區活動、人才培育及永續發展等五大分項主題，進行一系列交流座談，透過講者分享台日兩國豐盛的地方創生知識饕宴，促進國人了解地方創生事業的多元風貌。

今年創生展覽亦於4月29日至5月1日在北向製菸工廠設置六大主題展區，包括空間轉譯站、寶島漫遊趣、風土好滋味、好物研發室、青年實踐站、文化永薪傳等多樣性主題，呈現國內地方創生推動現況及完整內容；同時，在展覽區外的文創大街也挑選超過40家各具特色的地方創生業者參與市集活動，販售各類型商品及服務，提供現場民眾參觀選購，民眾可以趁此難得機會到場體驗，用實際行動支持地方創生業者。

國發會 文創

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