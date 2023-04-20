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台灣國際木工機械展WOOD TAIWAN 暌違五年盛大開展

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
外貿協會與台灣木工機械公會共同主辦的台灣國際木工機械展盛大開展。記者宋健生/攝影
外貿協會與台灣木工機械公會共同主辦的台灣國際木工機械展盛大開展。記者宋健生/攝影

外貿協會與台灣木工機械公會共同主辦的「台灣國際木工機械展(WOOD TAIWAN)」，今(20)日在台北南港展覽館盛大開展，總計超過150家廠商參展，展品從木材加工至應用產業鏈一次囊括。

WOOD TAIWAN上次實體展為2018年，如今暌違五年終於開展，加上台灣邊境已開放，開展前有超過50國買主登錄觀展。今天的開幕酒會，更有來自馬來西亞、日本、越南等國的買主團親赴參加，現場熱鬧非凡。

此次參展指標企業包括享譽全球的台灣知名品牌，如恩德科技、勝源機械、洪業機械、長風工業、廣穎機械、向勁機械、仕興機械、寶元數控、龍德機械、振蕭機械、快得機械、高境機械、張今、川劦、利偉，以及德商西門子和HOMAG等。

各家廠商展出各式高速自動化、多功能複合加工、自動感應偵測器等尖端木工機械產品，熱門詢問展品包括：鉋木機、指接機、作榫機、砂光機、鑽孔機、刀具及DIY設備，以及各項提升木材使用率的新式解決方案。

此外，今年WOOD TAIWAN首創「木工DIY工具區」、「五金配件及板材區」和「木質森活區」，讓展覽內容不僅涵蓋完整供應鏈，更貼近終端使用者。

貿協秘書長王熙蒙表示，儘管新冠疫情為全球帶來挑戰，但台灣木工機械產業從未因此停下腳步，暌違五年的WOOD TAIWAN再次盛大舉辦，參展商蓄積的研發能量將一次展現，絕對讓遠道而來的買主豐盛而歸。

木工機公會理事長張志州則表示，台灣穩居世界第四大木工機械出口國，木工機產業持續朝數位化及智慧化升級，也獲得國際客戶肯定。

為呼應展覽「Envision a Greener Future」永續精神，今年WOOD TAIWAN以三大永續引擎帶動產業，分別是4月21日及22日下午於主舞台舉行的「木結構永續論壇」。

4月21日上午的「森入生活」研討會暨企業碳健檢，以及15家廠商分享實際已落實的永續作為，共同加入WOOD TAIWAN綠色倡議活動。

除已提及的多家大廠，另有尚優機械、陸元鑽石刀具、高偉精密、耀登機械、華薪科技、快得機械、文智機械、鑌茂實業等，致力於成為供應鏈綠色典範。

此外，展期間主舞台還有木工機械智慧製造研討會、製造癮Podcast及木人堂職人DIY體驗，亦將舉辦製材生態系主題導覽、設計暨優良產品競賽及一對一採購洽談會、國際買主半日遊等多元活動，提供與會者一場「知」與「行」的木工饗宴。

貿協表示，WOOD TAIWAN 2023實體展於即日起至4月23日在南港展覽一館1樓展出，線上展則將持續至5月4日。

台灣國際木工機械展開展首日，吸引大批觀展人潮。記者宋健生/攝影
台灣國際木工機械展開展首日，吸引大批觀展人潮。記者宋健生/攝影
台灣國際木工機械展有150家廠商參展，展品從木材加工至應用產業鏈一次囊括。記者宋健生/攝影
台灣國際木工機械展有150家廠商參展，展品從木材加工至應用產業鏈一次囊括。記者宋健生/攝影

馬來西亞 外貿協會

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