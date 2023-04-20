台灣國際木工機械展WOOD TAIWAN 暌違五年盛大開展

由外貿協會與台灣木工機械公會共同主辦的「台灣國際木工機械展(WOOD TAIWAN)」，今(20)日在台北南港展覽館盛大開展，總計超過150家廠商參展，展品從木材加工至應用產業鏈一次囊括。

WOOD TAIWAN上次實體展為2018年，如今暌違五年終於開展，加上台灣邊境已開放，開展前有超過50國買主登錄觀展。今天的開幕酒會，更有來自馬來西亞、日本、越南等國的買主團親赴參加，現場熱鬧非凡。

此次參展指標企業包括享譽全球的台灣知名品牌，如恩德科技、勝源機械、洪業機械、長風工業、廣穎機械、向勁機械、仕興機械、寶元數控、龍德機械、振蕭機械、快得機械、高境機械、張今、川劦、利偉，以及德商西門子和HOMAG等。

各家廠商展出各式高速自動化、多功能複合加工、自動感應偵測器等尖端木工機械產品，熱門詢問展品包括：鉋木機、指接機、作榫機、砂光機、鑽孔機、刀具及DIY設備，以及各項提升木材使用率的新式解決方案。

此外，今年WOOD TAIWAN首創「木工DIY工具區」、「五金配件及板材區」和「木質森活區」，讓展覽內容不僅涵蓋完整供應鏈，更貼近終端使用者。

貿協秘書長王熙蒙表示，儘管新冠疫情為全球帶來挑戰，但台灣木工機械產業從未因此停下腳步，暌違五年的WOOD TAIWAN再次盛大舉辦，參展商蓄積的研發能量將一次展現，絕對讓遠道而來的買主豐盛而歸。

木工機公會理事長張志州則表示，台灣穩居世界第四大木工機械出口國，木工機產業持續朝數位化及智慧化升級，也獲得國際客戶肯定。

為呼應展覽「Envision a Greener Future」永續精神，今年WOOD TAIWAN以三大永續引擎帶動產業，分別是4月21日及22日下午於主舞台舉行的「木結構永續論壇」。

4月21日上午的「森入生活」研討會暨企業碳健檢，以及15家廠商分享實際已落實的永續作為，共同加入WOOD TAIWAN綠色倡議活動。

除已提及的多家大廠，另有尚優機械、陸元鑽石刀具、高偉精密、耀登機械、華薪科技、快得機械、文智機械、鑌茂實業等，致力於成為供應鏈綠色典範。

此外，展期間主舞台還有木工機械智慧製造研討會、製造癮Podcast及木人堂職人DIY體驗，亦將舉辦製材生態系主題導覽、設計暨優良產品競賽及一對一採購洽談會、國際買主半日遊等多元活動，提供與會者一場「知」與「行」的木工饗宴。