快訊

直播／全部系統亮綠燈！星艦再試射前夕 馬斯克稱準備好了

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

補助旅宿業每人5,000元薪資 4月1日開始實施、補助期間一年

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

鑒於全球受新冠肺炎疫情及通貨膨脹影響，觀光產業基層服務人員大量流失，交通部觀光局為穩定旅宿業接待服務量能及品質，加速擴大吸引國際觀光客來台，訂定「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，補助觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱房務及清潔人員，鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員並配合專案媒合等多元管道措施紓緩缺工問題，以增加旅宿業接待量能。

交通部觀光局說，旅宿業者於2023年4月1日至2024年3月31日期間新增聘僱房務、清潔服務人員，北部（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資新台幣33,000元以上、其他地區31,000元以上且任職滿六個月以上，補助旅宿業者每位每月5,000元，最長12個月；相關要點、QA及申請文件可至「交通部觀光局行政資訊網-業務資訊-觀光法規」或「台灣旅宿網-旅宿行政資訊」查詢。

後續交通部觀光局將持續與勞動部合作辦理旅宿業缺工專案協助計畫，並透過媒合大專院校及旅宿業者辦理人才招募說明會，也會於國內大型旅展設攤徵才、拍攝宣傳影片扭轉旅宿業受疫情影響之形象，多管齊下協助旅宿業者補足人才缺口。

觀光 交通部 疫情

延伸閱讀

旅宿業員工薪資補貼要點出爐 10億經費、每8房申請1人

更貴了！國旅住宿平均漲1成、花蓮最高漲7成 業者揭兩類成本增

去年交通死亡人數10年新高 立委盼交通部舖設顏色路面

影／仿日本經驗鋪設顏色路面？立委批交通部作繭自縛阻地方施作

相關新聞

總太集團天字第一號員工劉偉如 接任總太地產董事長

總太地產（3056）今（20）日公告，董事長由總太集團旗下永福地產開發董事長劉偉如接任，並自即日起生效。總太地產表示，新...

碳權議題掀綠色商機 沈慶京35年前就買了50公頃森林

總統蔡英文宣示籌設「碳交易平台」，碳權議題再度受到討論。威京集團近年積極落實節能減碳趨勢，包括陶朱隱園，未來的京華廣場都...

台積電高雄廠遲到？楠梓預售屋一年半已漲四成

外傳台積電（2330）高雄廠計畫生變，台積電總裁魏哲家今（20）日於法說會表示，高雄設廠計畫有調整，不過並非外傳撤出，而...

防止雷擊 台北101四周設避雷銅排環帶包覆大樓

鋒面接近，昨天台北雷雨交加，有網友分享台北101被雷擊影片。台北101今天表示，整棟大樓從塔尖到各層樓露台裝設超過120...

中鋼鍍鋅鋼品SGCC RC40 通過UL 2809驗證

中鋼（2002）鍍鋅鋼品SGCC RC12（使用廢鋼比率12%以上）前(2021)年取得UL 2809再生材料含量驗證，...

充電樁題材夯 專家喊這四檔「隱藏版」最來電

充電樁商機近日大熱，特斯拉電動車五度降價，積極衝刺買氣，帶動充電樁概念股漲勢，財經部落客近日點名僑威（3078）、立德（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦