補助旅宿業每人5,000元薪資 4月1日開始實施、補助期間一年

鑒於全球受新冠肺炎疫情及通貨膨脹影響，觀光產業基層服務人員大量流失，交通部觀光局為穩定旅宿業接待服務量能及品質，加速擴大吸引國際觀光客來台，訂定「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，補助觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱房務及清潔人員，鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員並配合專案媒合等多元管道措施紓緩缺工問題，以增加旅宿業接待量能。

交通部觀光局說，旅宿業者於2023年4月1日至2024年3月31日期間新增聘僱房務、清潔服務人員，北部（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資新台幣33,000元以上、其他地區31,000元以上且任職滿六個月以上，補助旅宿業者每位每月5,000元，最長12個月；相關要點、QA及申請文件可至「交通部觀光局行政資訊網-業務資訊-觀光法規」或「台灣旅宿網-旅宿行政資訊」查詢。

後續交通部觀光局將持續與勞動部合作辦理旅宿業缺工專案協助計畫，並透過媒合大專院校及旅宿業者辦理人才招募說明會，也會於國內大型旅展設攤徵才、拍攝宣傳影片扭轉旅宿業受疫情影響之形象，多管齊下協助旅宿業者補足人才缺口。