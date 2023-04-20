快訊

糟糕！台積電全年營收展望 恐為2009年以來首度衰退

藏了半天 侯友宜參訪新加坡會晤對象終於曝光

暖心企業回饋社會 聯聚建設捐贈應勤設備支持一線員警

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
聯聚建設為中市警第六分局添購應勤設備，由副總經理江俞瑾(右二)代表捐贈。聯聚建設提供
聯聚建設為中市警第六分局添購應勤設備，由副總經理江俞瑾(右二)代表捐贈。聯聚建設提供

台中豪宅指標建商聯聚建設回饋社會，公益腳步不停歇，上個月才為大同國小整建前庭修繕共善公園，近日再為台中市警察局第六分局添購應勤設備，助力警務人員維持台中市治安。

第六分局特別舉行捐贈儀式，在現場上百位警察同仁的見證下，由聯聚建設副總經理江俞瑾代表捐贈，第六分局分局長賈立民，及警友辦事處主任馬倉國共同回贈感謝狀，感謝聯聚建設作為企業表率，對於台中市警察局第六分局的大力支持。

聯聚建設創辦人江韋侖長期投入公益，尤其重視企業社會責任，不僅關注教育，多年來也持續支持台中市政府警察局第六分局，近日更捐贈警用設備，包括警用反光背心、警示燈、電腦、相機，及鼓勵員警的破案獎金等，助力警務人員維持台中市治安。

江俞瑾表示，聯聚建設攜手中市警第六分局，各自透過不同方式推動更美好的城市，為社會帶來正面良善的影響力。

聯聚建設旗下作品，不只建築細節充滿美感，也特別友善社區鄰里，認養人行道打造全台灣最美花園步道，並設置生飲等級奉茶水柱，方便來往的行人。地標建築群的夜間燈光設計也格外吸睛，成為台中天際線的重要標誌，更被譽為台中城市美學代表。

而第六分局擔任人民保母，守護台中市心臟地帶西屯區，打擊犯罪維護治安，保障民眾生命財產安全，為市民打造安全和樂的家園。聯聚建設與中市警第六分局的互助共榮，為民間企業與人民警察合作的一則佳話，激勵更多企業與個人參與社會回饋。

第六分局分局長賈立民表示，聯聚建設貼心詢問第六分局需求，並在短時間內即為員警備齊所需物資，感受公司的高效率與對中市警的支持，不只為社會注入一道正能量，更為警察機關注入一股令人振奮的暖流，對於維護社會治安具有正面意義。

聯聚建設成立近30年，長期投入社會公益，之前曾捐贈多部警用巡邏車及應勤裝備。江俞瑾提到，透過提供一線員警最需要的物資，聯聚希望表達對人民保母的感謝心意，也期盼透過持續性的公益投入拋磚引玉，邀請更多人為社會投注良善的力量。

警察 保母

延伸閱讀

強降雨中市海線西瓜、玉米恐嚴重損壞 農業局查報中

中市公幼缺額4019人 兩歲專班1782人擠破頭苦等

公寓大廈內吸K他命傳腐臭味 中市警：可檢舉家戶調查

中市多處淹水 盧市長：昨三級開設午前11點積水全退

相關新聞

總太集團天字第一號員工劉偉如 接任總太地產董事長

總太地產（3056）今（20）日公告，董事長由總太集團旗下永福地產開發董事長劉偉如接任，並自即日起生效。總太地產表示，新...

碳權議題掀綠色商機 沈慶京35年前就買了50公頃森林

總統蔡英文宣示籌設「碳交易平台」，碳權議題再度受到討論。威京集團近年積極落實節能減碳趨勢，包括陶朱隱園，未來的京華廣場都...

台積電高雄廠遲到？楠梓預售屋一年半已漲四成

外傳台積電（2330）高雄廠計畫生變，台積電總裁魏哲家今（20）日於法說會表示，高雄設廠計畫有調整，不過並非外傳撤出，而...

防止雷擊 台北101四周設避雷銅排環帶包覆大樓

鋒面接近，昨天台北雷雨交加，有網友分享台北101被雷擊影片。台北101今天表示，整棟大樓從塔尖到各層樓露台裝設超過120...

中鋼鍍鋅鋼品SGCC RC40 通過UL 2809驗證

中鋼（2002）鍍鋅鋼品SGCC RC12（使用廢鋼比率12%以上）前(2021)年取得UL 2809再生材料含量驗證，...

充電樁題材夯 專家喊這四檔「隱藏版」最來電

充電樁商機近日大熱，特斯拉電動車五度降價，積極衝刺買氣，帶動充電樁概念股漲勢，財經部落客近日點名僑威（3078）、立德（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦