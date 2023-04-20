暖心企業回饋社會 聯聚建設捐贈應勤設備支持一線員警

台中豪宅指標建商聯聚建設回饋社會，公益腳步不停歇，上個月才為大同國小整建前庭修繕共善公園，近日再為台中市警察局第六分局添購應勤設備，助力警務人員維持台中市治安。

第六分局特別舉行捐贈儀式，在現場上百位警察同仁的見證下，由聯聚建設副總經理江俞瑾代表捐贈，第六分局分局長賈立民，及警友辦事處主任馬倉國共同回贈感謝狀，感謝聯聚建設作為企業表率，對於台中市警察局第六分局的大力支持。

聯聚建設創辦人江韋侖長期投入公益，尤其重視企業社會責任，不僅關注教育，多年來也持續支持台中市政府警察局第六分局，近日更捐贈警用設備，包括警用反光背心、警示燈、電腦、相機，及鼓勵員警的破案獎金等，助力警務人員維持台中市治安。

江俞瑾表示，聯聚建設攜手中市警第六分局，各自透過不同方式推動更美好的城市，為社會帶來正面良善的影響力。

聯聚建設旗下作品，不只建築細節充滿美感，也特別友善社區鄰里，認養人行道打造全台灣最美花園步道，並設置生飲等級奉茶水柱，方便來往的行人。地標建築群的夜間燈光設計也格外吸睛，成為台中天際線的重要標誌，更被譽為台中城市美學代表。

而第六分局擔任人民保母，守護台中市心臟地帶西屯區，打擊犯罪維護治安，保障民眾生命財產安全，為市民打造安全和樂的家園。聯聚建設與中市警第六分局的互助共榮，為民間企業與人民警察合作的一則佳話，激勵更多企業與個人參與社會回饋。

第六分局分局長賈立民表示，聯聚建設貼心詢問第六分局需求，並在短時間內即為員警備齊所需物資，感受公司的高效率與對中市警的支持，不只為社會注入一道正能量，更為警察機關注入一股令人振奮的暖流，對於維護社會治安具有正面意義。

聯聚建設成立近30年，長期投入社會公益，之前曾捐贈多部警用巡邏車及應勤裝備。江俞瑾提到，透過提供一線員警最需要的物資，聯聚希望表達對人民保母的感謝心意，也期盼透過持續性的公益投入拋磚引玉，邀請更多人為社會投注良善的力量。