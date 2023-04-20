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總太集團天字第一號員工劉偉如 接任總太地產董事長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
總太集團天字第一號員工劉偉如接任總太地產董事長。總太地產提供
總太集團天字第一號員工劉偉如接任總太地產董事長。總太地產提供

總太地產（3056）今（20）日公告，董事長由總太集團旗下永福地產開發董事長劉偉如接任，並自即日起生效。總太地產表示，新任董事長劉偉如不僅曾經在總太地產擔任財務主管，對內部事務熟稔，也擁有建設公司董事長的歷練。

劉偉如是總太集團天字第一號員工，服務資歷超過32年，與總太集團主席吳錫坤擁有深厚的革命情感。吳錫坤說，總太地產未來將借重劉偉如本身具備的財會背景，在財務運作上也能秉持公司一向穩健的操作原則。

總太地產為中部房地產開發商的績優生，去年獲利才創近十年來新高，不料原董事長翁毓羚卻於本月12日以個人生涯規劃為由，向董事會遞交辭呈，消息傳出，震撼中部房地產業界。

總太地產去年營運繳出亮眼成績單，稅後純益22.09億元、年增2.48倍，每股稅後純益9.81元，為近十年來新高。董事會也通過擬配發8.2元股利，其中4.1元現金股利、4.1元盈餘轉增資配股。

展望今年，總太地產預計年底前將於水湳經貿園區推出代表作「至境」、「兼得」豪宅預售案，推估總銷金額上看150億元，推案動作積極。其中「至境」正對20萬坪中央公園，被視為指標，吸引不少頂級置產客的目光。

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