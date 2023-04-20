碳權議題掀綠色商機 沈慶京35年前就買了50公頃森林

總統蔡英文宣示籌設「碳交易平台」，碳權議題再度受到討論。威京集團近年積極落實節能減碳趨勢，包括陶朱隱園，未來的京華廣場都要承襲高層種樹理念，更特別的是，威京集團主席沈慶京表示，早在1987年和1998年間，就陸續購買台灣北部以及東部的森林，面積逾50公頃以上。先前本報專訪沈慶京，他表示，購置的森林目前用途尚未待定，但可能會打造成員工訓練基地，一切的出發點都將以地球著想。

2021年11月3日舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，新企業識別融入藍天、海洋與綠地元素，隔年2022年10月19日在京華廣場頂級商辦園區動土典禮上以一句「吸碳一小步、抗暖一大步，天下公益」引起熱議，占據各大媒體版面，擁有「國際地標製造機」、「ESG先行者」頭銜的威京總部集團大家長「威京小沈」也將「世界地球日」訂為集團的ESG日，呼應今年的主題和53週年紀念，鼓勵大家從今天開始，自身做起，從小處著眼做好「投資地球，自然就好！」 53項綠行動。

威京集團表示，自成立以來，秉持著永續經營的理念，重視天空和海洋的清澈純淨和大量植樹綠化環境，2010年實踐透過高樓層層種樹觀念，以恢復以往森林種樹量還原於本基地的土地上的吸碳功能創造了陶朱隱園，2020年打造京華廣場頂級商辦園區，將成為首座首座以高層帷幕大樓，設有陽台層層種樹的頂級商辦園區。

沈慶京指出，商辦開發一直以來都是以商業利益和做為生財工具為主，而非保護及改善環境為前提，但京華廣場頂級商辦園區充分體現了威京集團企業理念和願景，承襲陶朱隱園范蠡天下公益精神，以推廣全球建築種植樹木的理念為出發點。

京華廣場將打造全台第一座納入ESG架構規劃的國際A+級商辦園區，用戶專屬三米深多功能休閒陽台和室內無柱空間規劃，創造視野與尺度的極大值，讓企業用戶擁有最大彈性自由配置。