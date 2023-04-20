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信義報告：看跌房價比例達51% 不同年齡房價看法分歧

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋（9940）今（20）日發布網路民調調查報告，報告指出，購屋人對於房價看法越來越理性，本季調查房市信心持續修正，看跌房價比例已達51%，過去調查的經驗，一旦看跌房價比例達5成，房價就進入盤整期，不過看漲的仍有約2成。

至於各年齡層對房價看法差異甚大，30~39歲有四分之一看漲，44%看跌房價，但50~60歲看漲剩一半，6成看跌房價，顯示年長者經歷過景氣循環，對於房市看法明顯較年輕人謹慎很多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查受訪者仍延續對未來房市理性謹慎的看法不變，且觀察不同年齡層對於房價看法差異甚大，39歲以下的族群，可能沒有甚麼房價修正的體驗，因此對於房市看法相對樂觀一些，不過年紀越大越保守，一方面大家都經歷過景氣循環，二來年紀較大者對於風險承擔能力較低，所以調查出來呈現年輕人較年長者更樂觀的現象。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，去年第一季市場最樂觀的時候，有高達62%的受訪者看漲未來房價，不過央行升息後逐季收斂，這季調查看壞的比例是看好的2.4倍，有51%看跌未來房價，剩下21%看漲未來房價，28%認為未來房價持平。

若以區域房價看法，過去一段時間的房價高漲區，看漲比例維持在2成左右，但看壞比例不少都已經達到5成，看法相對樂觀的反而是新竹地區，看漲雖然只有15%，但看跌也只有39%，看跌房價比例明顯少於六都。

至於不同年齡層對於房價看法，30~39歲有四分之一看漲房價，看跌44%，40~49歲看漲剩16.3%，看跌達57%，50~59歲看漲剩13.3%，看跌已經達到6成，顯示年紀越大者越保守。對通膨與房價看法部分，有54%相對多數的民眾認為，房價已經反映通膨，再漲有限，僅有19%認為會再刺激房價上漲。

註：信義房屋從3月15到22日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收1,150份樣本資料。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 信義房屋

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