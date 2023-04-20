中鋼高級鍍鋅鋼使用廢鋼比率40%以上 創新里程碑

中鋼（2002）鍍鋅鋼品SGCC RC40使用廢鋼比率40%以上，通過UL驗證，創高品級鋼品再生料占比認證新里程碑，也符合下游客戶用料需求，樹立循環經濟新典範。

台灣每年粗鋼總產量約2,330萬公噸，煉鋼兩大主流製程中，一貫化煉鋼製程占64.4%，電爐製程占35.6%。一貫化作業煉鋼以鐵礦砂及冶金煤為主要原料，以高爐融煉鐵水，再透過轉爐吹氧煉鋼，同時添加合金原料，經連續鑄造及再軋延後做成鋼板、熱軋、冷軋、鍍鋅、線材等各樣鋼品；另一類電爐製程，則以廢鋼為主要原料，廢鋼在電爐融成鋼液後，經過連鑄和軋延做成型鋼、鋼筋等鋼品。

近年國際科技業大廠相繼要求供應商逐步提高再生材料使用比率，中鋼積極投入轉爐增用廢鋼再生料的冶煉方法，包括「煉鋼轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉升溫」等技術，以及建立嚴謹的廢鋼管理系統。

中鋼結合子公司中龍鋼鐵電爐串接轉爐冶煉製程，生產廢鋼添加量占比提高至40%以上的鍍鋅鋼品SGCC RC40，順利通過UL 2809驗證，不僅劃下高品級鋼品再生料占比認證新里程碑，也符合下游客戶的用料需求。

面對全球鋼鐵市場競爭及2050年碳中和趨勢及挑戰，中鋼以2018年為基準年，完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃。

短程部分採行「能源效率提升」和「使用再生能源」路徑，目標2025年較基準年減碳7%；中程減碳路徑包括「高爐添加還原鐵」、「高爐噴吹富氫氣體」、「鋼化聯產」和「轉爐增用廢鋼」等，目標2030年較基準年從原先的減碳22%，將再向上提高至25%，以展現減碳決心。

長程路徑則為「使用混氫燃料」、「碳捕捉封存」及「氫基直接還原鐵製程」，朝2050淨零碳排的永續發展目標踏實前進。