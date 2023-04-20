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首季台北市新屋房價跌了 專家嘆：一坪才跌4,000元「那你怎麼有感覺」

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

據住展雜誌統計，北台灣今年第1季預售屋、新成屋房價平均季增幅僅0.9%；與去年同期相比，今年第1季北台灣預售屋、新成屋房價平均年漲幅約11.9%，年增長幅度呈現連續兩季下滑。

值得注意的是，台北市今年第1季平均每坪房價106.2萬元，較上季每坪下跌4千元、季減約0.4%，為2019年第4季以來首次下跌，但因跌幅較小，市場實際感受不大，且與去年同期相比，房價每坪仍上漲8.9萬元、年漲幅約9.1%。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於北市新成屋第1季行情每坪季減1.2萬元，北市房價微跌可說是被成屋拖累。而造成北市成屋行情微幅下滑的可能原因，包含精華地段如中正、信義、大安等區的成屋舊案，因銷況卡關選擇暫時撤場，以及指標新案延遲進場時間所致。

今年首季北台灣新屋漲最多還是新竹地區，成采錡指出，新竹地區第1季房價升至每坪38.4萬元，較上季增加1.4萬元、季漲幅3.8%，再跟去年同期相比，每坪房價漲了8.2萬元，年漲幅約27.2%；而新竹房價繼續漲，原因之一為指標新案地段優勢明顯，因此銷售價位拉高仍能獲得消費者青睞。

新北市第1季新建案每坪房價49.1萬元，較上季漲0.9萬元、季漲幅約1.9%，平均房價連續第六季創新高。再與去年同期比較，每坪價格上漲4.4萬元，年漲幅約9.8%。

成采錡分析，整體來看，北台灣新建案價格處於盤整階段，主因預售建案因通膨壓力、營造業缺工問題未解、銷售成數達安全水位、市場預期預售供給量下滑等因素，讓業者堅持價格、建案議價空間有限。

行情同樣微幅下滑的還有宜蘭地區，第1季每坪房價23.7萬元，季減幅約0.8%、年增率為7.7%，主因為今年首季新供給多位於房價相對親民的外圍區域，在區域銷售中建案數量不多的背景下，讓行情稍有變化；桃園市第1季每坪房價31.6萬元，比上季只增加1千元、季漲幅約0.3%，比起去年第1季，每坪房價則上漲2.9萬元、年漲幅約10.1%。

房價 建案

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